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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات مستشار وزير الزراعة..

برلماني: التعديات على الأراضي الزراعية جرم كبير.. وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهتها

تعدى على الأراضي
تعدى على الأراضي الزراعية

أكد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقة، وتنمية ملموسة  فى عهد الرئيس السيسى، فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك حراك على الأرض فى جميع محافظات الجمهورية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الأكبر  فى توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار .

 

و أوضح “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أن هناك ثغرات بقانون التصالح الذي صدر عام 2018 ، والذي احتوى على بعض الاجزاء الغير واضحة، حيث أن الهدف الأساسي من القانون تمثل فى تقنين جميع الأراضي التى تم التعدي عليها، مع وضع حد لهذا العبث فى الأراضي الزراعية، فى حين أن القانون اليوم أعطى الحق للمحافظات بتقنين الأراضي المرافقة للحيز الزراعي فقط.

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إزالة 7 حالات تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

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استصلاح 3 ملايين فدان.. الزراعة: التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة..فيديو

و أكد عضو زراعة النواب، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بمثابة جرم كبير ،يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي.

 

وشدد “ الشوربجي ” على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي املاك الدولة والاراضى الزراعية، معربا عن تمنيه بسرعة بتر هذه التعديات واستئصالها من جذورها ، وتقنين جميع التعديات ، مع توقيع أقصى العقوبات على المعتدين على الاراضي الزراعية .

 

و قال سعد نصار مستشار وزير الزراعة ، إن التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة لافتا إلي أن التعديات تتم علي أجود الأراضي وأخصبها قدرة علي الإنتاج الزراعي وهي الأراضي ذات الرمال السوداء والتي تأتي اليها المياه عن طريق شبكة ترع مخططة منذ آلاف السنيين .

 

واضاف سعد نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الأراضي الجاهزة للزراعة تختلف تماما عن الأراضي التي تستصلحها الدولة من أول وجديد لافتا إلي أن الدولة الأن تعمل علي استصلاح 3 مليون فدان وهذا منذ عام 2019 ومنهم 1.5 مليون فدان في الريف المصري و65% في الصعيد ونصف مليون في وسط وشمال سيناء .

و أوضح  أن مصر لم تشعر بأي نوع من أنواع نقص الغذاء أثناء جائحة كورونا وتم زيادة صادرات مصر الزراعية وهذا بفضل رعاية الرئيس واهتمامه بقطاع الزراعة وتوجيهاته في التوسع في القطاع الزراعي والداجني لتوفير كافة السلع للمواطنين .

 

عامر الشوربجي لجنة الزراعة مجلس النواب الرئيس السيسي قانون التصالح الأحوزة العمرانية

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