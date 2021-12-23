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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد : فريق طلابي لمحو الأمية وتعليم الكبار

رئيس الجامعه
رئيس الجامعه

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الجامعة  تتبني تجربة رائدة في محو الأمية وتعليم الكبار من خلال طلاب كليات التربية والآداب والتربية الرياضية، وعرض تجربة الجامعة في القضاء على الأمية والإعلان عن الهدف الأكبر وهو إعلان محافظة الوادي الجديد خالية من الأمية.

واضاف رئيس الجامعة أنه سيتم بحث  تنظيم  دورات تدريبية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة لمركز الفرافرة، وعقد امتحانات فورية للمواطنين  بقرى المبادرة الرئاسية.

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واوضح أن الجامعة  تتضمن معرض الوسائل التعليمية المستخدمة في تعليم الدارسين بفصول محو الأمية القراءة والحساب بوسائل مستوحاة من الخامات البيئية، إلى جانب عقد مؤتمر مع العاملين بمركز محو الأمية بالجامعة والمحافظة بحضور العاملين بمركز محو الأمية وفرع محو الأمية بالمحافظة ومنسقى محو الأمية بكليات التربية والآداب والتربية الرياضية.

واستعرض طنطاوي دور الجامعة في تبني أفكار جديدة القضاء على الأمية التكنولوجية والأمية الصحية وإنشاء وحدة لتعليم الكبار بالجامعة، وتنظيم مسابقة إذاعية بالتعاون مع إذاعة الوادي الجديد وجهاز محو الأمية.

واكد طنطاوي ان الجامعة  حصلت على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية وهذا يحسب للقائمين على مركز محو الأمية وتعليم الكبار. لافتا الي انه تم افتتاح مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار بمقر الجامعة  فضلا عن تخصيص مكتب ليكون وحدة لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.

 

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