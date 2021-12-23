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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تتألق بفستان وردي في أحدث إطلالة.. شاهد

دارين حداد
دارين حداد

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت فيها بإطلالة جذابة خطفت بها لأنظار مرتدية فستان ستان باللون الوردى، ومن الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود كشفت عن أنوثتها. 


يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان: الجاسوس، وهو بطولة لطفى العبدلي، دارين حداد، رياض النهدي، لطيفة القفصي، حمدي غوار، وغيرهم من النجوم .


وشاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.


وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

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IMG_٢٠٢١١٢٢٣_١٥٥٨٢١
إطلالة جذابة الفنانة التونسية مسلسل سوق الحرير احدث اطلالة اللون الوردي الفنانة دارين حداد

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