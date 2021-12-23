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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التطوير العقاري: السوق لا يعاني ركودا.. والعاصمة الإدارية أيقونة المشروعات القومية

محمد طاهر
محمد طاهر

نفى المهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن يكون السوق العقاري المصري يعاني من تراجع في المبيعات العقارية خلال هذه الفترة.

وأكد طاهر في بيان له، أن السوق العقاري تعافى بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدا أن الفترة التي شهدت تراجعا طفيفا في حركة المبيعات العقارية للسوق العقاري بشكل عام كانت في بداية العام وبالتحديد خلال حدة ازمة فيروس كورونا لكن مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة في التصدي لهذا الفيروس واتخاذ الشركات العقاريه الإجراءات الاحترازية استقر الوضع في السوق العقاري وأصبحت القوة الشرائية طبيعية.

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المشروعات القومية ومدن الجيل الرابع  كلمة السر

وأكد عضو غرفة التطوير العقاري، أن انتعاش القطاع العقاري في هذا التوقيت يرجع إلى المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ومدن الجيل الرابع وكذلك المنافسة الكبيرة بين الشركات العقارية وتنفيذ مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية .

احتدام المنافسة بين الشركات العقارية

واختتم بأن حالة المنافسة الشريفة بين الشركات العقارية كانت في صالح السوق العقاري والعميل، مؤكدا أن المشروعات العقارية نفسها شهدت تطورا كبيرا في أعمال التكنولوجيا الحديثة البنائيه وخاصة ناطحات السحاب التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً مثل البرج الايقوني واكبر مدينة رأسيه في افريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.

20 برجا باستخدامات متنوعة

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

عقار الحكومة فيروس كورونا المشروعات القومية العاصمة الادارية

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