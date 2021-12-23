البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 10.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع بنسبة 1.37% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 748.4 مليار جنيه مقابل 738.3 مليار جنيه أول الأسبوع.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11755 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا ارتفاعا بـ 0.75% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.79% مغلقا الفترة عند 2191 نقطة، بينما سجل مؤشر S&p ارتفاعا بنحو 0.68% مغلقا الفترة عند 1915 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.74%مغلقا عند 14052 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.09%مغلقا الفترة عند 3232 نقطة.

23.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة خلال الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 23.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1645 مليون ورقة منفذة على 191 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2084 مليون ورقة منفذة على 207 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

المصريون يستحوذون على 75.7% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نسبة 75.7%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.8% والعرب على 7.6% بعد استبعاد الصفقات.

353.1 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 353.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 39.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 46.14% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.86% خلال الأسبوع.

2.2 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.9 % وسجل العرب 7.3% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6656 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 2236 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفاع أداء 13 قطاعا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

ارتفع أداء 13 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث احتل قطاع سياحة وترفيه الأولى في قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا بالبورصة خلال الأسبوع، يليه قطاع خدمات خدمات النقل والشحن ثم تجارة وموزعون ثم اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات تلاه منسوجات وسلع معمرة ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ثم مواد البناء تلاه عقارات ثم ورق ومواد تعبئة وتغليف تلاه رعاية صحية وأدوية ثم أغذية ومشروبات وتبغ تلاه مقاولات وإنشاءات هندسية ثم خدمات تعليمية.

تراجع أداء 4 قطاعات بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

تراجع أداء 4 قطاعات بالورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي هي: بنوك ثم موارد أساسية ثم طاقة وخدمات مساندة تلاه خدمات مالية غير مصرفية.