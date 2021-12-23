عشماوي: 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن 90% من أطفال مصر لديهم دعم في الخبز، مؤكدا أن قواعد البيانات من المستفيدين من السلع الغذائية وصل إلى 64 مليون .

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك دعم سلعي ودعم نقدي تقدمه الدولة، ولكن لا بد من العمل على تنقية الدعم.

وتايع إبراهيم عشماوي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإعادة النظر في ملف الدعم وضبطه.

حياة كريمة

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها الدولة.