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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة: انضمام التحطيب للقرنة الجديدة ترسخ مكانتها على خريطة السياحة.. فيديو

افتتاح مهرجان التحطيب
افتتاح مهرجان التحطيب بالأقصر

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان القومي للتحطيب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للمرة الأولى بقرية القرنة الجديدة بعد افتتاح المرحلة الاولى من اعادة احيائها بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح.


قالت عبد الدايم اليوم تتحقق إحدى أحلام المعمارى الرائد الراحل حسن فتحي منذ تاسيسه قرية القرنة التى تتمثل فى انضمام لعبة التحطيب لمكوناتها ، واضافت ان المهرجان القومي للتحطيب من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة باعتبارها احد مفردات التراث التى نجحت مصر عام 2016 في ادراجها على قوائم اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي كما ترسخ مكانة القرنة الجديدة على خريطة السياحة الثقافية ، ووجهت التحية للفرق واللاعبين المشاركين الذين لعبوا دورا كبيرا بجانب جهود الوزارة في صون اللعبة وخلق أجيال جديدة تحافظ على جزء اصيل من التراث المصري.

 

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تضمن الافتتاح تسليم وزيرة الثقافة شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة وكرنفال استعراضى لجميع الفرق واللاعبين المشاركين بالمهرجان.

يذكر أن المهرجان القومي للتحطيب يعد الأشهر في محافظة الأقصر وتوقف خلال العام الماضى بسبب جائحة كورونا وتقام الدورة 11 منه بمشاركة 33  لاعبا و7 فرق هي "بني سويف، المنيا، قنا، ملوي، أسيوط، الاقصر، سوهاج" للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة الاقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء، ونخبة من شيوخ اللعبة .

 

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