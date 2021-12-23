كارول سماحة تشعل ستوديو معكم بـ "آه يا دنيا" و"بنت الجيران" بطريقة مميزة .. فيديو

قامت الفنانة كارول سماحة، بغناء أغنية آه يا دنيا لـ الفنانة بوسي، و كذلك أغنية بنت الجيران لـ المطرب حسن شاكوش، و أغنية قبلت كتير لـ الراحلة صباح.



وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، : يلا نقلب الأستوديو مهرجانات/ وأشعلت ستوديو منى بالأغانى ".

وقد وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة هامة لـ السيدات قائلة: " ليس عيبا أن تساعد الزوجة زوجها في البيت وفي المصاريف".

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن التعليم هو السلاح القوى، خاصة للمرأة، وتعليم المرأة أصبح من المسلمات.

وردت كارول على سؤال منى الشاذلي:" لو مكنتيش فنانة كنتى تبقى ايه" وقالت إن لم أكن فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية مؤكدة أنها كانت تخدم المواطنين كمتطوعة لمدة خمس سنوات .





وقد قالت الفنانة كارول سماحة، إنها بحمد الله موفقة مع زوجها وليد مصطفى، و قامت بالأمساك بالخشب، خوفًا من الحسد، مؤكدة أن زوجها متفهم معها.

وتابعت :" فكرة أغنية "يا شباب يا بنات" جاءت لـ تتحدث عن الرجال وعن شكاوى الأعزب و المتزوج، بشكل كوميدي.

ولفتت إلى أن “أجمل شيء فى الزواج أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح و العكس، ولكن فى النهاية الزواج صعب”.

وأوضحت:" لحسن حظي كما تجيلتت زوجى قبل الزواج لم يتغير بعد الزواج ومتفهم جدا".

وتحدثت عن الأشياء التى تغيرت فيها بعد الواج، قائلة:" أنا أصبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية .. أصبحت أكثر هدوء".

وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة هامة لـ الرجال، وقالت :" كان لدي صديق متزوج، وأخر أعزب، و الأثنين يشتكون من المشكلات وصعبة الحياة، و الأثنين كذبين".

وتابعت تلاحظ بالمجتمعات أن المتزوج غير مبسوط، و الأعزب غير مبسوط.

ولفتت إلى أنها قامت بعمل أغنية تفضح بها الأعزب، و المتزوج، وأن الإنية التى قامت بها خفيفة وتفضح الأثنين.



