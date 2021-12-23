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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارول سماحة تشعل ستوديو معكم بـ "آه يا دنيا" و"بنت الجيران" بطريقة مميزة .. فيديو

كارول سماحة
كارول سماحة

قامت الفنانة كارول سماحة، بغناء أغنية آه يا دنيا لـ الفنانة بوسي، و كذلك أغنية بنت الجيران لـ المطرب حسن شاكوش، و أغنية قبلت كتير لـ الراحلة صباح.

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، : يلا نقلب الأستوديو مهرجانات/ وأشعلت ستوديو منى بالأغانى ".

 

 

وقد وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة هامة لـ السيدات قائلة: " ليس عيبا أن تساعد الزوجة زوجها في البيت وفي المصاريف".

 

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن التعليم هو السلاح القوى، خاصة للمرأة، وتعليم المرأة أصبح من المسلمات.

 

وردت كارول على سؤال منى الشاذلي:" لو مكنتيش فنانة كنتى تبقى ايه" وقالت إن لم أكن  فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية مؤكدة أنها كانت تخدم المواطنين كمتطوعة لمدة خمس سنوات .
 


وقد قالت الفنانة كارول سماحة، إنها بحمد الله موفقة مع زوجها وليد مصطفى، و قامت بالأمساك بالخشب، خوفًا من الحسد، مؤكدة أن زوجها متفهم معها.

وتابعت :" فكرة أغنية "يا شباب يا بنات" جاءت لـ تتحدث عن الرجال وعن شكاوى الأعزب و المتزوج، بشكل كوميدي.

ولفتت إلى أن “أجمل شيء فى الزواج أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح و العكس، ولكن فى النهاية الزواج صعب”.

وأوضحت:"  لحسن حظي كما تجيلتت زوجى قبل الزواج لم يتغير بعد الزواج ومتفهم جدا".

وتحدثت عن الأشياء التى تغيرت فيها بعد الواج، قائلة:" أنا أصبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية .. أصبحت أكثر هدوء".

وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة هامة لـ الرجال، وقالت :" كان لدي صديق متزوج، وأخر أعزب، و الأثنين يشتكون من المشكلات وصعبة الحياة، و الأثنين كذبين".

وتابعت تلاحظ بالمجتمعات أن المتزوج غير مبسوط، و الأعزب غير مبسوط.

ولفتت إلى أنها قامت بعمل أغنية تفضح بها الأعزب، و المتزوج، وأن الإنية التى قامت بها خفيفة وتفضح الأثنين.


 

كارول سماحة بنت الجيران اه يا دنيا حسن شاكوش صباح

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