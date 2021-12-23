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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهيرة تشكر محافظ بورسعيد وأهلها على تمثال الراحل محمود ياسين

صدى البلد

قالت الفنانة شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين، إن التمثال الذي تم وضعه في مسقط رأسه لـ محمود ياسين ببورسعيد، حمل "روحه ونظرته".

 

كما توجهت شهيرة، بالشكر لمحافظة بورسعيد وأهلها لتقديرهم للفنان الراحل، ليس فقط لأنه زوجها وإنما كفنان وأيقونة من أيقونات الفن المصري والسينما المصرية وله رصيد فني كبير.


وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الفنان والدكتور عصام درويش قام بعمل تمثال رائع، ومن عملوا في هذا التمثال عملوا فيه بمنتهى الحب فظهر بهذا الشكل الرائع الذي نراه في محافظة بورسعيد".

وقال: "محمود ياسين كان مرتبط ببورسعيد بشكل مرضي، كان يراها أحلى وأجمل بلد، ومسيرته الفنية بدأت من هناك، وكان يتحدث دائما عن نادي المسرح في بورسعيد، تعلم هناك الثقافة الفنية وفن الإلقاء والحديث، كان دائما يُرجع السبب في أي شيء جيد كان فيه، إلى محافظة بورسعيد".

شهيرة محمود ياسين بورسعيد رصيد فني كبير شافكي المنيري

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