عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ارتدائها جينز.. لاعبة كمال أجسام شهيرة تثير الجدل من جديد لمنعها من طائرة أمريكية

لاعبة كمال الأجسام
لاعبة كمال الأجسام

أثارت لاعبة كمال أجسام تركية وبلوجر على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل من جديد عن أزمتها السابقة بمنعها من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، في يوليو الماضي، بسبب أنها ترتدي شورت جينز قصير للغاية.

txt

التحالف العربي: تدمير طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

txt

لاعبو طائرة الزمالك يرفضون خوض التدريبات بسبب المستحقات

 

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" جاء القرار لمنعها من التواجد على متن الطائرة الأمريكية، بسبب ارتدائها شورت جينز ادعى المسئولون أنه قصير للغاية ومن الممكن أن يزعج العائلات بالرحلة نفسها.

 

وتم منع “دينيز سايبينار” من ركوب رحلة جوية من تكساس إلى ميامي في 8 يوليو بسبب سروالها الذي كان يعتبر قصيرًا جدًا، وقميصًا قصيرا بني اللون، وعبرت مجددا عن ازمتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للحديث عن الحادث قبل أيام.

 

وكانت قد قالت  سايبينار: "لن تصدق أبدًا ما حدث لي في مطار تكساس"، وروت الحادث لمليون متابع وهي تبكي، وتحدثت عن كيفية إهانة الموظفين لها عندما قالوا إنها كانت شبه عارية، وتابعت: "لم يأخذوني إلى الطائرة لأنهم يقولون أنت عارية وأنت تسيءين إلى عائلات أخرى.

 

سايبينار ، 26 عامًا ، هي لاعبة كمال أجسام ورائدة وبلوجر على وسائل التواصل الاجتماعي انتقلت من تركيا إلى لوس أنجلوس لاستمرار مسيرتها المهنية في كمال الأجسام، وهي أول امرأة تركية تحصل على وضع الاتحاد الدولي لبناة الأجسام (IFBB). وتعد أيضًا أول مواطنة غير أمريكية تفوز بالمسابقة الوطنية الأمريكية للياقة البكيني في عام 2021.

 

وأوضحت على موقع إنستجرام إنها انتقلت إلى أمريكا لتجربة الحرية لكنها صُدمت من السلوك المضحك لموظفي شركة الخطوط الجوية الأمريكية. قالت باكية: أنا لست عارية.

 

وتابعت: "أنا رياضية ، والآن علي أن أنتظر هنا حتى الصباح. أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي ، لكنني لا أرتدي أبدًا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكنني وما لا يمكنني ارتدائه ".


وأضافت أنها لا تستحق أن تعامل مثل "أسوأ شخص في العالم لارتدائها شورت جينز"، ودعمها متابعيها قال أحد المستخدمين: "إنه عام 2021، ولا يزال هناك قواعد للملابس عليك اتباعها للصعود إلى الطائرة ، بالطبع ، فقط إذا كنت امرأة. هذا سخيف."

تركيا حادث التواصل الاجتماعي عام 2021 شركة طائرة الاجتماع الملابس رحلة جوية الاتحاد الدولي أمريكي الخطوط الجوية وسائل التواصل الإجتماعي وسائل قرار العملاء الموظفين الأمريكي

ترشيحاتنا

السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمن الخليج والتحالف العربي يدمر مخازن أسلحة للحوثي في صنعاء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مفاجأة في متحور أوميكرون.. الكمامة القماش لا تحمي من العدوى

إذا أردت تحقيق أمنياتك واستجابة دعواتك عليك بهذا الفعل

منافس شرس.. لوسيد AIR دريم ايديشن تخطف الانظار |فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

المحترفون سبب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ