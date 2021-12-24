بسبب ارتدائها جينز.. لاعبة كمال أجسام شهيرة تثير الجدل من جديد لمنعها من طائرة أمريكية

أثارت لاعبة كمال أجسام تركية وبلوجر على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل من جديد عن أزمتها السابقة بمنعها من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، في يوليو الماضي، بسبب أنها ترتدي شورت جينز قصير للغاية.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" جاء القرار لمنعها من التواجد على متن الطائرة الأمريكية، بسبب ارتدائها شورت جينز ادعى المسئولون أنه قصير للغاية ومن الممكن أن يزعج العائلات بالرحلة نفسها.

وتم منع “دينيز سايبينار” من ركوب رحلة جوية من تكساس إلى ميامي في 8 يوليو بسبب سروالها الذي كان يعتبر قصيرًا جدًا، وقميصًا قصيرا بني اللون، وعبرت مجددا عن ازمتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للحديث عن الحادث قبل أيام.

وكانت قد قالت سايبينار: "لن تصدق أبدًا ما حدث لي في مطار تكساس"، وروت الحادث لمليون متابع وهي تبكي، وتحدثت عن كيفية إهانة الموظفين لها عندما قالوا إنها كانت شبه عارية، وتابعت: "لم يأخذوني إلى الطائرة لأنهم يقولون أنت عارية وأنت تسيءين إلى عائلات أخرى.

سايبينار ، 26 عامًا ، هي لاعبة كمال أجسام ورائدة وبلوجر على وسائل التواصل الاجتماعي انتقلت من تركيا إلى لوس أنجلوس لاستمرار مسيرتها المهنية في كمال الأجسام، وهي أول امرأة تركية تحصل على وضع الاتحاد الدولي لبناة الأجسام (IFBB). وتعد أيضًا أول مواطنة غير أمريكية تفوز بالمسابقة الوطنية الأمريكية للياقة البكيني في عام 2021.

وأوضحت على موقع إنستجرام إنها انتقلت إلى أمريكا لتجربة الحرية لكنها صُدمت من السلوك المضحك لموظفي شركة الخطوط الجوية الأمريكية. قالت باكية: أنا لست عارية.

وتابعت: "أنا رياضية ، والآن علي أن أنتظر هنا حتى الصباح. أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي ، لكنني لا أرتدي أبدًا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكنني وما لا يمكنني ارتدائه ".



وأضافت أنها لا تستحق أن تعامل مثل "أسوأ شخص في العالم لارتدائها شورت جينز"، ودعمها متابعيها قال أحد المستخدمين: "إنه عام 2021، ولا يزال هناك قواعد للملابس عليك اتباعها للصعود إلى الطائرة ، بالطبع ، فقط إذا كنت امرأة. هذا سخيف."