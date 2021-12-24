شوبير يعلن مدة غياب السولية عن الملاعب ويطالب بضم طارق حامد للمنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل إصابة عمرو السولية نجم الأهلي والمنتخب أول أمس في مباراة السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” ان السوليه كان يجري بعض تدريبات الإحماء و اثناء القفز سقط على قدميه “ والسمانه طرقعت ” مشددا ان الاصابة ليس لها اي علاقه بالاجهاد الذي تعرض له خلال بطولة كأس العرب .

وأضاف ان السوليه سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح من 3 اسابيع لـ شهر مما يؤكد غيابه عن المباراة الأولى للمنتخب في بطولة كأس الامم الافريقية امام نيجيريا يوم 11 يناير حال ضمه للقائمة النهائية مشددا أن من الممكن ان يغيب ايضا عن المباراة الثانية امام غينيا بيساو يوم 15 يناير.

وتابع أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لا خيار آخر لديه سوي ضم طارق حامد نجم الزمالك لقائمة المنتخب مشددا أنه في حال سمحت اللوائح بذلك فيجب ضمه على الفور.

وأكمل أن وجود طارق حامد في المنتخب بات امر ضروري خاصة عقب إصابة السولية.

واشتكى السولية من آلام في السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء، وشارك ياسر إبراهيم بديلًا له ‏في تشكيل الفريق.‏

واحتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)،اول أمس الأربعاء، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.

وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.

واحتفظ المارد الأحمر، بتفوق الأندية المصرية على نظيرتها المغربية في بطولة السوبر الإفريقي، حيث تكرر هذا الأمر 4 مرات بواقع 3 ألقاب للأهلي ولقب وحيد للزمالك.