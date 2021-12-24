استمرار الشبورة والطقس البارد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24- 12-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-12- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، مؤكدة أن البلاد دخلت فى فصل الشتاء،وأن هناك استمرار الشبورة و الطقس البارد.

وطالبت المواطنين خلال النزول فى الصباح، أو بعد المغرب، بـ ارتداء ملابس شتوية، معلقة “ الجو بقى برد جدًا”.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوماستقراراً في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وحذرت هيئة الأرصاد، من شبورة تكون كثيفة (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19



شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 19



طنطا الصغرى 11 والعظمى 19



دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19



الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19



بلطيم الصغرى 11 العظمى 19



مطروح الصغرى 10 والعظمى 17



السلوم الصغرى 10 والعظمى 17



سيوة الصغرى 05 والعظمى 16



بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19



دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

