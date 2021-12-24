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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يستدرج الاتحاد السكندري في قمة خاصة بالدوري

الاتحاد - المصري
الاتحاد - المصري البورسعيدي

يستضيف فريق المصري البورسعيدي منافسه الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق المصري البورسعيدي بقيادة معين الشعباني لمواصلة الانتصارات بعد الفوز علي فريق فاركو في الجولة الماضية.

ويحاول فريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن العودة لطريق الانتصارات الغائبة منذ ثلاث جولات .

قائمة الاتحاد السكندري 
وقد ضمت قائمة الفريق كل من:
محمد عبد المنصف - صبحى سليمان - مروان النجار - مورو ساليفو - محمد عبد السلام - السيد سالم - هشام صلاح -  مروان عطية - خالد الغندور - كريم ممدوح - حسام عاشور - صبرى رحيل - فوزى الحناوى - بنجامين بواتينج - أحمد راشد - سعيدو سمبوريه - نادر رمضان - أحمد عادل ميسي - عادل نيمار - كريم الديب - مابولولو - أحمد علي.


حراسة المرمى: محمد عبد المنصف و صبحى سليمان.

الدفاع: مروان النجار و مورو سليفو ومحمد السلام والسيد سالم وهشام صلاح وصبرى رحيل ونادر رمضان

الوسط: مروان عطية وخالد الغندور وكريم ممدوح و حسام عاشور و فوزى الحناوى بنجامين وأحمد راشد وسعيدو سمبورى واحمد عادل ميسى وكريم الديب.

الهجوم: عادل نيمار و مابولولو وأحمد على.

 

المصري الاتحاد الدوري المصري الدوري المصري البورسعيدي

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