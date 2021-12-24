عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎الخشت يرأس اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء ومقومات إنشائها ماديًا وبشريًا

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء والذي عقد بقاعة أحمد لطفي السيد، لبحث التصور الأكاديمي للدراسة بالكلية ومناقشة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية والبرامج الأكاديمية المقترحة والتعاون الدولي بالكلية، لتكون المشروع الأكثر شمولية في مصر والعالم العربي في مجال علوم وأبحاث الفضاء والفلك وتطبيقاته.

‎حضر الاجتماع، الدكتور أسامة شلبية مدير مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء بجامعة القاهرة، والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم،  محمد بهي الدين الأستاذ بقسم الطيران والفضاء بكلية الهندسة، والدكتور محمد مصطفي غباشي رئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم، والدكتور أحمد علي مدني رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور، والدكتور السيد محمد عبد الحميد رئيس قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم، والدكتور ممدوح إسحاق ونس الأستاذ المتفرغ بقسم الفلك بكلية العلوم، والدكتورة هدى محمد علي الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

txt

جامعة القاهرة تقترب من افتتاح مسرح "دولت أبيض" .. تفاصيل

txt

المقياس الأخضر.. جامعة القاهرة تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا

txt

مكتبة ثقافية متنوعة بكل غرفة لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة .. تقاصيل

‎ويأتي هذا الاجتماع بعد موافقة مجلس جامعة القاهرة على مقترح ورؤية الدكتور محمد الخشت، بالبدء في إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يكون مقرها المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، ومنذ ما يقرب من عام كلف رئيس جامعة القاهرة مركز أبحاث الفضاء بالجامعة برئاسة الدكتور أسامة شلبية بوضع خطة وتصور التأسيس الأكاديمي، كما كلف لجنة علمية مشتركة من كلية الهندسة وكلية العلوم للمشاركة في وضع التصور الأكاديمي.

‎وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد الخشت أن إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يُعد مشروعًا علميًا له بعد قومي ووطني، يُرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل نموذجًا في التكامل بين العلوم البينية لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل، مؤكدًا أن  الهدف من  إنشاء الكلية هو المساهمة في وضع حلول رائدة لقطاع الفضاء في نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء كأحد متطلبات الأمن القومي لخلق وظائف المستقبل التي تعتمد علي امتلاك المعرفة والمهارات لدى الشباب في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

‎وناقش أعضاء اللجنة المشتركة، التصور الأكاديمي المقترح للكلية، والبرامج الأكاديمية المقترحة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء مجموعة من مختبرات الأبحاث، وبناء وتجميع الخبرات في مجال الفضاء من أجل التأثير المحلي والإقليمي والعالمي على البحث والتعليم وخدمة المجتمع.

‎كما ناقش أعضاء اللجنة رؤية الكلية للمساهمة في وضع حلول رائدة لقطاع الفضاء ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال التعاون مع هيئات ومؤسسات الفضاء المصرية والعربية والأفريقية والدولية، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الأجنبية الرائدة في مجال البحث والتطوير والتدريب.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

ترشيحاتنا

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| لغط وتساؤلات.. ما حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على مدرسة حكومية

الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات بالعبور خلال 2021

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ