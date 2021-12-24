‎الخشت يرأس اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء ومقومات إنشائها ماديًا وبشريًا

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء والذي عقد بقاعة أحمد لطفي السيد، لبحث التصور الأكاديمي للدراسة بالكلية ومناقشة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية والبرامج الأكاديمية المقترحة والتعاون الدولي بالكلية، لتكون المشروع الأكثر شمولية في مصر والعالم العربي في مجال علوم وأبحاث الفضاء والفلك وتطبيقاته.

‎حضر الاجتماع، الدكتور أسامة شلبية مدير مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء بجامعة القاهرة، والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، محمد بهي الدين الأستاذ بقسم الطيران والفضاء بكلية الهندسة، والدكتور محمد مصطفي غباشي رئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم، والدكتور أحمد علي مدني رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور، والدكتور السيد محمد عبد الحميد رئيس قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم، والدكتور ممدوح إسحاق ونس الأستاذ المتفرغ بقسم الفلك بكلية العلوم، والدكتورة هدى محمد علي الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

‎ويأتي هذا الاجتماع بعد موافقة مجلس جامعة القاهرة على مقترح ورؤية الدكتور محمد الخشت، بالبدء في إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يكون مقرها المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، ومنذ ما يقرب من عام كلف رئيس جامعة القاهرة مركز أبحاث الفضاء بالجامعة برئاسة الدكتور أسامة شلبية بوضع خطة وتصور التأسيس الأكاديمي، كما كلف لجنة علمية مشتركة من كلية الهندسة وكلية العلوم للمشاركة في وضع التصور الأكاديمي.

‎وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد الخشت أن إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يُعد مشروعًا علميًا له بعد قومي ووطني، يُرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل نموذجًا في التكامل بين العلوم البينية لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء الكلية هو المساهمة في وضع حلول رائدة لقطاع الفضاء في نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء كأحد متطلبات الأمن القومي لخلق وظائف المستقبل التي تعتمد علي امتلاك المعرفة والمهارات لدى الشباب في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

‎وناقش أعضاء اللجنة المشتركة، التصور الأكاديمي المقترح للكلية، والبرامج الأكاديمية المقترحة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء مجموعة من مختبرات الأبحاث، وبناء وتجميع الخبرات في مجال الفضاء من أجل التأثير المحلي والإقليمي والعالمي على البحث والتعليم وخدمة المجتمع.

‎كما ناقش أعضاء اللجنة رؤية الكلية للمساهمة في وضع حلول رائدة لقطاع الفضاء ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال التعاون مع هيئات ومؤسسات الفضاء المصرية والعربية والأفريقية والدولية، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الأجنبية الرائدة في مجال البحث والتطوير والتدريب.