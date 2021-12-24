عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيني تضح استثمارات بمليار دولار للتنقيب عن البترول في خليج السويس

وزير البترول يوقع
وزير البترول يوقع اتفاقية مع إيني الايطالية

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.

 وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار، وتأتى الاتفاقية فى إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة، والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر.

 حضر التوقيع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى فى مصر.

 

ايني البترول الغاز الطبيعى خليج السويس دلتا النيل

موضوعات متعلقة

متحدث البترول يكشف حقيقة ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز

ترشيحاتنا

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| لغط وتساؤلات.. ما حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على مدرسة حكومية

الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

حصاد 2021..الانتهاء من مسار الدراجات والمباني الخدمية وتطوير الميادين الرئيسية في العبور

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ