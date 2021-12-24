بحوزته ١٥ كيلو بانجو.. سقوط تاجر مخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)..بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار- كمية من مخدر البانجو "وزنت 15 كيلو جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.