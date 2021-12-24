جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين

صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.
وفي هذا السياق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول بعض الأطعمة الضارة بالصحة و بالأخص لـ على صحة القلب و الشرايين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.
أطعمة ضارة لـ القلب و الشرايين
السكر والملح والدهون
لحم الخنزير المقدد
اللحم الأحمر
الصودا
الزبادي كامل الدسم
اللحوم المخلقة مثل اللانشون
البيتزا
الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض
المخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهات
الزبدة
الشوربة المعلبة
الآيس كريم
الكحول
البطاطس المقلية
رقائق الشيبسي
الدجاج المقلي