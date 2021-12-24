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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين

صحة القلب
صحة القلب

صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.

وفي هذا السياق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول بعض الأطعمة الضارة بالصحة و بالأخص لـ على صحة  القلب و الشرايين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

 

أطعمة ضارة لـ القلب و الشرايين

 

السكر والملح والدهون
لحم الخنزير المقدد
اللحم الأحمر
الصودا
الزبادي كامل الدسم 
اللحوم المخلقة مثل  اللانشون
البيتزا
الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض
المخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهات 
الزبدة
الشوربة المعلبة
الآيس كريم
الكحول 
البطاطس المقلية
رقائق الشيبسي
الدجاج المقلي

القلب الشرايين أطعمة ضارة لـ القلب الدهون جمال شعبان

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