جمال شعبان: هذه الأطعمة ضارة لـ القلب والشرايين

صحة القلب و الشرايين من الأشياء التي يجب مراعاتها و الأهتمام بها لأن هناك بعض العادات الصحية و الغذائية و الأطعمة الضارة التي تؤثر على صحة القلب و الشرايين بالسلب وأحيانا تؤدي إلي التعرض للأزمات و الجلطات أيضا.

وفي هذا السياق حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول بعض الأطعمة الضارة بالصحة و بالأخص لـ على صحة القلب و الشرايين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

أطعمة ضارة لـ القلب و الشرايين

السكر والملح والدهون

لحم الخنزير المقدد

اللحم الأحمر

الصودا

الزبادي كامل الدسم

اللحوم المخلقة مثل اللانشون

البيتزا

الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض

المخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهات

الزبدة

الشوربة المعلبة

الآيس كريم

الكحول

البطاطس المقلية

رقائق الشيبسي

الدجاج المقلي