تحدثت عن الزواج وكشفت سرا عنها.. أبرز تصريحات كارول سماحة في برنامج معكم منى الشاذلي

حلت الفنانة كارول سماحة، ضيفة على برنامج “معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت عن حياتها الشخصية وزواجها، كما قدمت بعض النصائح لـ السيدات بشأن الزواج، نستعرض أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:

قامت الفنانة كارول سماحة، بالغناء لـ سانت كلوز، وذلك فى أثناء الاحتفال بقرب العام الجديد.

وقالت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، إنها كانت تحلم بعمل أغنية لـ للكريسماس، و الآن اصبح لها أغانى.



وفى أثناء الغناء قام سانت كلوز، بتوزيع الهدايا على الحضور بالأستوديو.

كما قامت الفنانة كارول سماحة، بغناء أغنية آه يا دنيا لـ الفنانة بوسي، و كذلك أغنية بنت الجيران لـ المطرب حسن شاكوش، و أغنية قبلت كتير لـ الراحلة صباح.

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، : يلا نقلب الأستوديو مهرجانات/ وأشعلت ستوديو منى بالأغانى ".

بينما ردت كارول على سؤال منى الشاذلي:" لو مكنتيش فنانة كنتى تبقى ايه" وقالت إن لم أكن فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية مؤكدة أنها كانت تخدم المواطنين كمتطوعة لمدة خمس سنوات .



كما تحدثت الفنانة كارول سماحة عن الفيديو كليب الذي جمعها بـ نقيب الموسيقيين هاني شاكر، فـ قالت " هذه الأغنية كانت مفاجأة للكثير أن يظهر هاني شاكر معي كموديل وطيلة الأغنية كان الجمهور ينتظره أن يغني حتى انتهت الأغنية وأعيد نفس الأمر في أغنيته، وكانت ردود الأفعال علي الأغنيتين رائعة جدا".

رفضت الفنانة كارول سماحة، بالإفصاح عن أكثر شئ تختلف مع زوجها عليه، ونفذت الحكم على الهواء، وقامت بـ إطلاق زغرودة.

وقد قالت الفنانة كارول سماحة، إنها بحمد الله موفقة مع زوجها وليد مصطفى، و قامت بالأمساك بالخشب، خوفًا من الحسد، مؤكدة أن زوجها متفهم معها.

ولفتت إلى أن “أجمل شيء فى الزواج أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح والعكس، ولكن فى النهاية الزواج صعب”.

وأوضحت: "لحسن حظي كما تخيلتت زوجى قبل الزواج لم يتغير بعد الزواج ومتفهم جدا".

وتحدثت عن الأشياء التى تغيرت فيها بعد الواج، قائلة:" أنا أصبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية .. أصبحت أكثر هدوءا".

ولفتت إلى أن “أجمل شيء فى الزواج أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح والعكس، ولكن فى النهاية الزواج صعب”.

وأوضحت: "لحسن حظي كما تخيلتت زوجى قبل الزواج لم يتغير بعد الزواج ومتفهم جدا".

وتحدثت عن الأشياء التى تغيرت فيها بعد الواج، قائلة:" أنا أصبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية .. أصبحت أكثر هدوءا".