تحرير 2205 مخالفات مرورية في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2205 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2205 مخالفات مرورية متنوعة بينها 1169 انتظارا خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و572 مخالفة متنوعة بينها ضبط 54 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و52 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من تحرير 33 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة وحجز 19 دراجة غير مرخصة وتحرير 23 مخالفات ملصقات، و283 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 28300 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 43 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2950 جنيه مصالحات.