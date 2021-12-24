أقوى آية لطرد الجن .. اعرف اسمها ووقت ذكرها؟

أقوى آية لطرد الجن .. يبحث كثير من الناس عن أقوى آية لطرد الجن، وذلك لكثرة ما يسمعون عنه من مواقف وأمور تشيب لها أبدانهم وسط غياب للرأي الشرعي الذي يحسم الجدل في وجود السحر من عدمه وإن تحقق فيكف تكون صورته وكيف يتغلب عليه ويصرف أذاه ويرد مكر الساحرين.

أقوى آية لطرد الجن

الجن واحد من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح لتقوم كالإنسن على العبادة يقول تبارك وتعالى:" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وهم من النار يقول تعالى: "والجان خلقناه من قبل من نار السموم"، وهم صالحون وفساق كالإنس يقول تعالى:"وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا".

جاء في الوسيط: “وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ” ثم بين - سبحانه - بعد ذلك المادة التى خلق منها الجان فقال - سبحانه - : ( والجآن خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السموم ) والمراد بالجان هنا : أبو الجن عند جمهور المفسرين . وقيل هو إبليس . وقيل هو اسم لجنس الجن . وسمى جانا لتواريه عن الأعين ، واستتاره عن بنى آدم . أى : والجان خلقناه ( من قبل ) أى : من قبل خلق آدم ( مِن نَّارِ السموم ) أى : من الريح الحارة التى تقتل . وسميت سموماً ، لأنها لشدة حرارتها ، وقوة تأثيرها تنفذ فى مسام البدن.

وذكر ابن كثير: وقد ورد فى الحديث الصحيح : " خُلِقت الملائكة من نور ، وخُلِقت الجان من مارج من نار ، وخُلق بنو آدم مما وصف لكم " .

أقوى آية لطرد الجن

وقد دلت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على وجود الجن وأنه استعين به للتفرقة بين الرجل وزوجته وفي أعمال الشر، وقد أنزل الله تبارك وتعالى المعوذتين وقاية له ولأمته من بعده من السحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم :"قُل هوَ اللَّهُ أحدٌ والمعوِّذتَينِ، حينَ تُمْسي وحينَ تصبحُ ثلاثَ مرَّاتٍ تَكْفيكَ من كلِّ شيءٍ".

أقوى آية لطرد الجن

وفي بيان أقوى آية لطرد الجن، أشار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي:«مَن قالها حين يُصبح أُجير من الجنِّ حتى يُمسي، ومَن قالها حين يُمسي أُجير منهم حتى يُصبح». وقال: «مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوتَ».

وآية الكرسي تحمي البيوت التي تقرأ فيها من الشياطين والجن، فمن جملة الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: “إذا أويتَ إلى فراشِك فاقرأْ آيةَ الكرسيِّ، لن يزال معك من الله حافظٌ، ولا يقربك شيطانٌ حتى تصبحَ”

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الشيطان الرجيم يفر ويهرب عند سماع ذكر الله تعالى، وترديد الأذان وآية الكرسي 11 مرة، مستشهدًا بما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عَشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعَشاء» رواه مسلم.

وأضاف «جمعة» في فوى له، أن السحر موجود في جميع الكتب المقدسة، كما أن جميع الأديان أقرت بوجود الحسد، ومن ناحية الواقع فالسحر والحسد من قبيل الطاقة السلبية ولهما أثر سيئ في الكون.

وتابع: إنه يمكن التعامل مع الحسد والسحر من خلال العلوم الشرعية، فالقرآن يتكلم عن هذا الملف ويقول: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»، حيث إن الله تعالى أثبت أن الشيطان عدو وسلبي ومؤذٍ وكيده ضعيف ووسواس خناس أي أنه في حالة رعب مستمر من ابن آدم، مشيرًا إلى أن الشيطان يلقي طاقة سلبية في نفوس البشر ولهذا يهرب عند ذكر الله أي أنه يمكن القضاء عليه بأبسط الطرق.

وقال المفتي السابق: إن الشيطان وأولاده يهربون من الأذان وهو موجود وله كيد ضعيف ويذهب بأقل ما يكون من ذكر الله، وهو يرى داخل الإنسان إن كان قويًا أو ضعيفًا، والضعف هنا يعني الجسم والشخصية والإيمان، مشددًا على أن الشيطان يفر من الإنسان القوي.

الجن ليس بهذه القوة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأزهر الشريف، إن الجن ليس بهذه القوة التي يعتقدها بعض الناس ، فالجن ليس بالهالة الكبيرة التي يظنها البعض.

وأضاف في البث المباشر للازهر الشريف على فيس بوك، أن الجن هو خلق لله كما أننا خلق لله أيضا.

وأكد الباحث بالأزهر الشريف، أن الجن لا يستطيع أن يؤذي الإنسان إلا بإذن من الله تبارك وتعالى وهذا ليس أمرا يسيرا حتى يحدث، مضيفاً: لا يعقل أن يعلق المسلم أو المسلمة مشاكله إلى الجن، فيصبح الجن هو الشماعة التي نعلق عليها مشاكلنا، ويجب على كل واحد منا أن يأخذ بالأسباب أولا ويعالج المشكلات بنفسه أو بالإجراءات اللازمة بشأنها.

دعاء الرسول لطرد الجن

ورد دعاء الرسول لطرد الجن والشياطين فعنه صلى الله عليه وسلم أن من أراد طرد الشياطين والجن من البيت، أن يقرأ ويستمع إلى سورة البقرة، والتي تقي الإنسان من السحر لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم.

كما روي عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.