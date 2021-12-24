طقس شديد البرودة.. استمرار توقف الصيد بعزبة البرج في دمياط

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت "المحافظ" في بيان صادر عنها اليوم، على التأكد من جاهزية كافة المعدات وكذا فرق الطوارئ لمواجهة أى أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، مشددة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة، و مراجعة أعمدة الكهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت محافظ دمياط أنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لسرعة التعامل مع اى موقف طارئ قد يحدث نتيجة موجة الطقس السئ ونشاط حركة الرياح.

كانت قد تعرضت صباح اليوم محافظة دمياط لطقس سيئ، متمثلا في برودة شديدة في الطقس صاحبها سقوط أمطار بعدد من مدن المحافظة، وعلى إثر ذلك أصدرت جمعية الصيادين بعزبة البرج قرارها باستمرار غلق بوغاز عزبة البرج ومنع المراكب من الخروج إلى رحلات الصيد لحين تحسن الأحوال الجوية.

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