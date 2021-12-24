طالبات الشريعة والقانون بالأزهر يفزن بالمركز الأول في مسابقة الصليب الأحمر

يمثلون مصر على مستوى الدول العربية

حصل فريق طالبات قسم الشريعة والقانون (عربي وإنجليزي) بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، على المركز الأول على الفرق المنافسة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، في مسابقة (المحاكمة الصورية) التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر2021- 2022، والتي أعلنت نتائجها أمس الخميس، وتأهل فريق طالبات قسم الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لتمثيل مصر في المنافسة على مستوى الدول العربية.

ويأتي هذا التتويج نتيجة لدعم قيادات الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتشجيع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وقيادتها، ورعاية الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية، ونتيجة للجهود الحثيثة والمبدعة التي تبذلها الدكتوره رباب عنتر رئيسة قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم في تكوين الطالبات أكاديميًّا ومهاريًّا وفنيًّا، والإبداع في تنمية معارف وخبرات ومهارات الطالبات في اللغة والتواصل والتنمية البشرية، حتى أصبح القسم يُشار إليه بالبنان، ومقصد الدارسين من كل مكان.

يشار إلى أن الطالبات مروا بعدة مراحل للوصول لهذه النتيجة المبهرة، حيث عقدت الدكتوره رباب عنتر، جلسات موسعة استمعت فيها لكل الطالبات الراغبات في المشاركة، وتم اختيار الفريق المشارك من طالبات الشعبة بعناية، وهن: زينب السيد - سارة محمد – أروى محجوب – وشمس عبد العزيز – وإسراء عبد الهادي – وإيمان محمد، وبعضهن من أصحاب الهمم التي أبهرت الجميع.

وتولت الدكتور إيمان أحمد ريان قيادة فريق التدريب ومتابعة الطالبات، بمساعدة أعضاء هيئة التدريس في القسم من أهل التخصص الدقيق وأصحاب الخبرة في العمل القانوني، وهن الدكتورة أميرة عبد العظيم، والدكتورة إيمان إبراهيم. والدكتوره تهاني أبوطالب وبقية أعضاء القسم.

وقامت الطالبات بتدريبات متواصلة في الكلية تلقين فيها كل الدعم من قيادة الكلية، وحرصت رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس على مشاركة الطالبات فاعليات هذا اليوم المميز من بدايته وتقديم الدعم النفسي لهن حتى انتهاء فعاليات المسابقة وإعلان النتيجة المشرفة بفوز الفريق بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.



وأشاد فريق التحكيم بأداء الطالبات وتميزهن عن الفرق الأخرى، وفي مشهد رائع حصلت الطالبات المشاركات على كأس المسابقة على المستوى الوطني وتأهلن للمشاركة في الدور الثاني على مستوى الدول العربية في نوفمبر المقبل وسط فرحة غامرة من جميع المشاركين.