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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشويه للسمعة .. الصين تندد بالقيود الأمريكية الجديدة على واردات شينجيانج

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

شجبت الحكومة الصينية يوم الجمعة مشروع قانون أمريكي جديدا يقيد الواردات من شينجيانج ويهدف إلى معاقبة بكين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية والدينية في المنطقة.

ويحظر التشريع، الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم الخميس، الواردات من المنطقة ما لم يثبت الأفراد أو الشركات أن المواد صنعت دون عمل قسري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن هذا التقييد “يشوه سمعة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ بالصين بشكل خبيث في تجاهل للحقائق والحقيقة”.

وأضاف تشاو “إنه ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين'. 'الصين تأسف وترفض بشدة هذا”

واتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الأويجور، وهي أقلية عرقية موطنها شينجيانج.

وقدر الباحثون أن أكثر من مليون من الأويجور والأقليات الأخرى محتجزون في معسكرات العمل القسري في المنطقة.

وتنفي الصين هذه المزاعم، مؤكدة أن المعسكرات مصممة لتعليم مهارات العمل واجتثاث التطرف.

وقال تشاو اليوم الجمعة، إن هذه “أكاذيب شريرة اختلقتها القوى المعادية للصين'. 'يتمتع سكان جميع المجموعات العرقية هناك بحياة سعيدة ومرضية”

 

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