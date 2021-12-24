حصاد القاهرة 2021 ..مشروعات ضخمة في الطرق والكباري تحدث ثورة في الحركة المرورية بالعاصمة ..الربط بين وسط القاهرة والمحاور الرئيسية.. اختصار زمن التنقل إلى دقائق

مشروعات عملاقة تحرر القاهرة من قيود الزحام و التكدسات المرورية.

تهدف الى الربط بين وسط القاهرة والمحاور الرئيسية الطولية.

تختصر زمن التنقل بين أحياء القاهرة ووسط وخارج المدينة إلى دقائق معدودة

شهدت محافظة القاهرة نهضة غير مسبوقة في مجال الطرق والكبارى على مدار الـ 7 سنوات الماضية ، واستمرت حتى العام الحالي بعدة مشروعات ومحاور ساهمت بشكل كبير في فك الخناق حول رقبة العاصمة وتحريرها من التكدسات المرورية في عدة مناطق ، فضلا عن اختصار وقت التنقل الى دقائق معدودة.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أبرز مشروعات الطرق والكباري التي تم تنفيذها في 2021 :

إنشاء محور الحضارات

يتمثل محور الحضارات عن 2 كوبري :

- الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني.



- أما الكوبري الثاني، فيبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد.

محور الفردوس

- عملت المحافظة بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية ايضا على انشاء محور الفردوس الحر بهدف الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي»، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



بلغت تكلفة المرحلة الأولى-1.2 مليار دولار - من ميدان تاكي بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي.



- تشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالي أطوال 8,6 كم.



-شملت الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبي مسار المحور، تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة.



كما شملت تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور، بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة في مسار المحور.

محور طه حسين بالنزهة

يعد محور شارع "طه حسين" بالمنطقة الشرقية بحى النزهة الجديدة، شريان جديد يربط بين طريقى جوزيف تيتو وطريق 6 أكتوبر بالنزهة، بطول 2.5 كم وعرض نحو 40 م وتكلفة نحو 10 ملايين جنيه.

إنشاء كوبرى عمر المختار بالمطرية شرق القاهرة

-جرى تنفيذ الكوبرى بهدف الربط مع محور مسطرد وتم إزالة 15 عقارا متعارضا مع مسار كوبرى عمر المختار ، وتم تعويض 119 أسرة و41 محلا بـ 57 مليون جنيه طبقاً لأسعار المنطقة.

افتتاح نفق عزبة الوالدة الجديد بحلوان تم تنفيذه

افتتح محافظ القاهرة نفق عزبة الوالدة الجديد بحلوان بتكلفة 15 مليون جنيه لتحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة، والربط بينهما وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة.

مشروع كوبري السلام الجديد

كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر من رمضان يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية.

5ـ يتكون كوبري السلام من 7 حارات مرورية ليصبح اتجاه جديد كليا.

محور النزهة - الميرغنى – الخليفة المأمون

يربط المحور بين النزهة والخليفة المأمون "طريق الإسماعيلية / جسر السويس مارًّا بميدان الحجاز، ثم شارع النزهة مارًّا بشارع الميرغني وصولًا إلى روكسي، ثم يستمر الطريق بعد ذلك إلى رمسيس أو جنوب القاهرة و يمتد المحور بطول 12 كم فى اتجاهين، ويتكون من 5 حارات مرورية لكل اتجاه.



محور مسطرد الجديد

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق "شبرا - بنها"، بمناطق عين شمس، وجسر السويس، والدائري، ومحور الفريق إبراهيم العرابي، وطريق بلبيس الصحراوي.



من المخطط أن يحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور، وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.



والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.



وكانت محافظة القاهرة أزالت منطقة عرب الحصن ١ "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم ٩٣ عقار وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي ٦٩ أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيدًا لتوسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية المزمع انشاؤه بالتعاون مع شركات البترول والذى يبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية.

كوبري المرج الجديد

تم الانتهاء من تنفيذ كوبري المرج، عى الطريق الدائري ضمن اعمال التوسعة ويبلغ طوله 1500 مترا وعرضه 14 مترا و يضم 3 حارات مرورية يخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد و يمر الكوبري محطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.