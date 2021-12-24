لمواكبة التطور التكنولوجي.. توصيات مؤتمر أدب الطفل والتحول الرقمي

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن انتهاء أعمال المؤتمر السنوي السادس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، المنعقد على مدار يومي 20 و 21 ديسمبر، حول "أدب الطفل والتحول الرقمي" عبر أربعة جلسات علمية شهدت إلقاء 19 موضوع بحثي فى إطار محاور المؤتمر.

ومن جانبه أعلن د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأمين عام المؤتمر، عن توصيات المؤتمر والتي تضمنت، عقد ورشات عمل تأهيلية متخصصة؛ لتزويد كتاب آدب الطفل بمتطلبات التحول الرقمي، فيما يتعلق بعملية التحرير؛ لسد الفجوة الرقمية لديهم.



كذلك تعزيز البنية التكنولوجية بمؤسسات ثقافة الطفل؛ لإتاحة تعرض الأطفال لأدب رقمي يناسب الثقافة المصرية، ويتطلعون من خلاله على العالم من حولهم، وتشجيع دور نشر كتب الأطفال على إنتاج أشكال ووسائط رقمية تحتوي مواد أدبية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة وما يميزها عن الحضارات الأخرى، مع الحرص على نشرها بشكل معاصر يناسب تعرض الأطفال وجذبهم إليها مما يدفعهم لمشاركتها مع الآخر بفخر واعتزاز متمسكين بهويتهم عبر جسور تواصلهم الثقافي.

وتابع التوصيات بضرورة السعي نحو تكوين شبكة إلكترونية تربط مراكز أدب الطفل والمؤسسات الأكاديمية المعنية بالطفولة وتكنولوجيا المعلومات والفنون والتسويق الإعلامي والثقافي واتحاد الناشرين المصريين لتبادل الخبرات والرؤى بينها تمهيدًا لصياغة إستراتيجية وطنية موحدة لصناعة ونشر الثقافة الرقمية فى مصر.

واستثمار قدرات وطاقات ومهارات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى انتاج مواد أدبية تصدر وتبث رقميًا لتصبح قادرة باختلاف على الولوج فى الفضاء الالكتروني، مع عقد دورات تدريبية للقائمين على التنشئة الثقافية للأطفال حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومهارات انتقاء الأدب الموجه إليهم، والرقابة الداخلية.

بالإضافة إلى تنظيم حلقات تنشيطية لكتاب الطفل حول حقوق الملكية الفكرية في ظل التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة منها فى دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى تنظيم المؤتمر السنوي السابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل سيكون حول “أدب الطفل والجمهورية الجديدة”.