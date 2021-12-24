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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل البدري فرغلي : والدي كان يعشق بورسعيد ويشعر بآلام العمال |فيديو

البدرى فرغلى
البدرى فرغلى

قال ياسر، نجل البرلماني الراحل البدري فرغلي، إن والده كان يعشق بورسعيد ويشعر بآلام العمال فترة النكسة والعدوان الثلاثى على مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بورسعيد بالنسبة لوالده كانت بمثابة نور عينه وعشقه لبورسعيد مثل عشقه للحياة.

العمال

وتابع ياسر البدري فرغلي، أن والده الراحل ارتبط بمدينة بورسعيد منذ نعومة أظافره لأنه كان أحد عمال الشحن في ميناء بورسعيد وشعر بجميع آلام العمال التي يعيشها كل عامل في تلك الفترة.

واستطرد ياسر البدري فرغلي، أن دائما بورسعيد كانت لديها الأولوية في حياة والده، وكان يعتبر بورسعيد عائلته وهو أحد أفرادها وكان مكلف عن الدفاع عنها طوال حياته.

البدري فرغلي بورسعيد النكسه العدوان الثلاثي الراحل البدري فرغلي

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