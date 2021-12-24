مصطفى بكرى: ذكرى النضال ضد العدوان الثلاثي خالدة لأن الرجولة ظهرت بمعناها الحقيقي

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كرما الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي أيقونة المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تكريم الرئيس السيسي للراحلة زينب الكفراوي كان رسالة بأن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين والمناضلين.

ملحمة بورسعيد

وتابع مصطفى بكري، أن ملحمة بورسعيد التي قادها الزعيم عبد الناصر خالدة في قلوب وعقول المصريين، حينما اتحد الجيش مع الشعب في 56 في الدفاع عن الأرض فانطلقت كتائب الفدائيين في كل مكان، قاتلوا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، ليسقط الشهداء أثناء دفاعهم عن الوطن.

وأكد بكرى قائلا: "ذكرى النضال ضد العدوان تبقى خالدة، لأن الرجولة ظهرت بمعناها الحقيقي".