عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصوير الكليب بفرنسا..

"صدى البلد" ينشر بوستر أغنية "في الا لا" للنجمة ساندي

ساندي
ساندي

حصل “صدى البلد” على البوستر الدعائي لأغنية "في الالا" للمطربة ساندي، وذلك قبل طرحة غدا السبت مع برومو الأغنية.

 

وتم تصوير الكليب في أماكن متفرقة بفرنسا منهم شارع الشانزليزية ليمثل عودة قوية لساندي في التعاون الأول مع المنتج وليد منصور.


وسيتم طرح الأغنية يوم ٣٠ ديسمبر الجاري علي أن يتم طرح البرومو غدا السبت.

 

ساندي تنتهي من تصوير الأغنية :

انتهت النجمة ساندي من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في الا لا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الاغنيه بنظام الفديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.


وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.


ساندى تتعرض للسرقة في فرنسا :

وتعرضت المطربة ساندي لسرقة حقائبها في فرنسا، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من داخل سيارة، وقالت: اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان.. عمار يا مصر.

IMG-20211224-WA0060
IMG-20211224-WA0060
صدى البلد ساندي في الالا برومو الأغنية بفرنسا

موضوعات متعلقة

جوزي قاعد جنبي.. رد ناري من منة عرفة بعد سؤالها عن علي غزلان |فيديو

رشوان توفيق يكشف حقيقة تكريمه في ختام مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة| خاص

يعاني من فقر الدم.. سبب نقل المطرب أحمد جوهر إلى المستشفى

غير مألوف.. سعد المجرد يرد على انتقادات ظهوره بملابس تشبه الفستان في دبي

بفستان حريمي .. سعد المجرد يتلقى انتقادات لاذعة على مسرح دبي

بيتكلم مع أمهات أصحاب بنتي.. القصة الكاملة لخلاف خالد عليش وطليقته

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

مش خالصة.. ويجز يطرح ديو غنائي مع الجراند توتو عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

شريان الخير في البحر الأحمر.. ازدواج طريق "سفاجا- مرسى علم" إنجاز ضخم في عهد الرئيس السيسي

علي جمعة: اتهمنا التصوف وما فيه من ذكر الله بأنهم أهل خرافة

إيه علاقة الكنافة بالسمنة.. حسام موافى يكشف معلومة خطيرة

يربط الشرق بالغرب ويحقق نهضة غير مسبوقة.. تفاصيل محور الشهيد باسم فكرى بقنا قبل افتتاحه خلال ساعات

المصل واللقاح : تغيير نوع التطعيم في الجرعة المعززة لا يضرّ |فيديو

لقاء السيسي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.. تفاصيل زيارة رئيسة مجلس النواب البحريني للقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

خلال ساعات .. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية عملاقة جديدة لأهل الصعيد

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

شاهد... "وسط البلد" و"شارموفرز" و"ديسكو مصر" يشعلون welcome party بالعاصمة الإدارية

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذّبها اللاعب بصورة من الجيم .. لماذا تتكرر شائعات وفاة مؤمن زكريا؟

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

فيديو

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ