نظرة شاملة على لامبورجيني افنتادور الخارقة بالسوق السعودي.. صور

امتلكت شركة لامبورجيني الإيطالية، سمعة فريدة وسط السيارات الخارقة، حيث تمتعت إصداراتها بإطلالة مميزة، تحمل الكثير من مظاهر الشراسة القوة، إلى جانب الأداء الخارق من ناحية التسارع والتجهيزات الفنية العالية.

وتعد النسخة لامبورجيني افنتادور رودستر موديل 2021، هي واحدة من الإصدارات القوية من الصانع الإيطالي، والتي تتألق داخل السوق السعودي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وفي سياق هذ الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن هذه السيارة وسعرها بالسوق السعودي.

تتسارع السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومتر في الساعة.

وتستمد لامبورجيني افنتادور رودستر، قوتها من محرك 6500 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصانا، مع عزم دوران 690 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

وتعتمد السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر على فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع خاصية دعم المكابح BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني، ونظام الأكياس الهوائية المتقدمة، وخاصية التحكم في التسارع، وبرنامج الثبات الديناميكي، مع مستشعرات ركن امامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم.

كما دعمت السيارة بنظام كاشف التصادم، وخاصيةDynamic Damper Control، مع القفل التلقائي، ووسائد هوائية لحماية القدم، وخاصية التحكم في الجر، بالاضافة إلى زر تفعيل وايقاف المحرك، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع جهاز ملاحة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، مع نظام صوتي وترفيهي.

بينما ترتكز السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر على قاعدة عجلات بطول 2.700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.797 مم، وبعرض يبلغ 2.030 مم، و 1.136 مم للارتفاع، مع مصابيح لامبورجيني الحادة، ومنظومة العادم المزدوجة، بالاضافة إلى هيكل مدعوم بألياف الكربون، وجنوط رياضية عالية الاداء، ومفهوم ثنائي الابواب مع اطلالة رياضية رائعة.

سعر السيارة افنتادور رودستر موديل 2021 في السعودية

ويبلغ سعر السيارة افنتادور رودستر موديل 2021 بقيمة 2 مليون و35 ألف ريال سعودي.