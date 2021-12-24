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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإفتاء : لا ينبغي إنكار ثقافات فقهية ما لم يخالَف الشرع |فيديو

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافات فقهية استقرت في بلد معين ما لم تخالف الشرع.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج «نظرة»، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون احترموا هذا التعدد والتنوع.

النبي وصحابته

وتابع مفتي الجمهورية: أن النبى وصحابته نظروا للتنوع  نظرة تقدير واحترام، وكذلك العلماء والفقهاء فوضعوا قواعد وضوابط كثيرة، منها قاعدة “لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه”، فلا يصح بأي حال من الأحوال أن أعتبر صحة رأيي فقط وخطأ رأي غيري.

وأكد مفتى الجمهورية: كل المجتهدين يجتهدون من أجل الوصول إلى مراد الله عز وجل، وكلٌّ له مقدماته وأدلته وبراهينه بما يغلب على الظن.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لا ينبغي أن ينكر أحد على غيره ثقافات فقهية استقرت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه، ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ثقافات فقهية الشرع صدى البلد حمدي رزق الدين الإسلامي

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