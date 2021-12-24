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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام: القيم الأخلاقية هي ضمير الإنسان ليراجع تصرفاته

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مكارم الأخلاق؛ قضية محورية في الشرع الشريف، لافتا إلى أن منظومة القيم في الإسلام مرتبطة بالعقيدة والعبادات.


وأضاف علام خلال حواره مع برنامج «نظرة»، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق،أن هناك جملة من القيم الأخلاقية تمثل سلطة ذاتية داخلية تمكن الإنسان من مراجعة تصرفاته وسلوكياته وهو ما يعرف بـ «الضمير».

 أهمية الأخلاق

وتابع مفتى الجمهورية: أن الإسلام ركز على أهمية الأخلاق، وهي مرتبة الإحسان التي ذكرها سيدنا محمد في حديث سيدنا جبريل معه، والإحسان من حيث استقراره في القلب هو ما ينظم مسألة الأخلاق ويراقبها ليرقيها.

وأشار إلى أن طريق الإنسان في المحافظة على ضميره وفطرته، يحصل؛ من مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال، والأقوال، والأفعال، والحركات، والسكنات، وكذلك القلب الذي يحوي جملةً من المعاني الخفية، ليست ظاهرة أمام الناس، هي أساس المعاملة القائمة على الأخلاق. 

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية مكارم الأخلاق العقيدة العبادات

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