البداية من قنا.. الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مكتبات ثقافية بجميع محافظات الصعيد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطارالاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوحيداً للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتأتي محافظة قنا كأولى المحافظات التي يتم تنفيذ المكتبات بها في صعيد مصر، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن بإلإضافة الي تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

ويراعي في تصميم المكتبات ان تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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