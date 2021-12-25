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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقوي المناعة يحمي القلب.. اكتشفي فوائد سمك الدنيس لأطفالك

سمك الدنيس
سمك الدنيس

يعتبر الدنيس خيارًا صحيًا لأطفالك ولجميع أفراد الأسرة ، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالعديد من الفيتامينات، إليك أبرز فوائد سمك الدنيس وطريق لإعداده وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

 

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فوائد سمك الدنيس 

 


يعتبر الدنيس خيارًا صحيًا ، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بفيتامينات ب. ستمنحك حصة متوسطة الحجم الكمية اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن لتعزيز جهاز المناعة والحماية من أمراض القلب والسرطان، بحسب ما نشره موقع freshfishdaily .

في 100g الخام الشبوط
الطاقة  172kcal
الدهون  11.1g (منها المشبعة 2.5G الدهون)
البروتين  16G

غني  بفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والنياسين والفوسفور

 

طريقة عمل سمك دنيس مشوى


* افرمى ثوم وزيت ذرة وكمون وملح وفلفل اسمر وعصير الليمون وشطة جيد جدا

* اصنعي فتحات بالسمك بالسكين وضعية فى اناء وضعى فوقية الخلطة وقلبيهم جيدا واخرجيهم فى طبق به زيت وليمون

* ادهنيه بالردة ثم ضعية فى الخليط بالزيت ثم ضعيه على الشواية وقلبيهم

* ضعيه فى صينية بها شرائح بصل وفلفل وطماطم وضعى فوقه الخلطة وتدخليه الفرن حتى ينضج ثم قدميه ساخنا بالهنا والشفا

طريقة عمل سمك دنيس بالزيت والليمون


تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل سمك دونيس بالزيت والليمون حيث أنه من أكثر الأكلات الصحية المفيدة  وفى نفس الوقت مذاقها شهي جدا .

نقدم لكم طريقة عمل سمك دونيس بالزيت والليمون بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة وصنارة على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير سمك دنيس بالزيت والليمون
سمك دنيس

زيت

ليمون

ملح

فلفل أسود


طريقة عمل سمك دنيس بالزيت والليمون
* يتبل السمك بالتببيلة الخاصة به بالملح والفلفل الاسود  يسخن الجريل بعد دهنه بالزيت .

* يسوى السمك من الجانبين ويضاف عصير الليمون ويقدم سمك دنيس بالزيت والليمون ويقدم ساخنا .

جهاز المناعة فيتامين ب 12 امراض القلب الفيتامينات والمعادن السعرات الحرارية حماية

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