آخر تطورات الحالة الصحية لوزير الثقافة الأسبق جابرعصفور

كشف الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، تفاصيل الحالة الصحية لوزير الثقافة الأسبق جابر عصفور.

وأضاف حمودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الدكتور جابر عصفور يعاني من مشكلة في التنفس، وليس لها علاقة بكورونا.

وأوضح أستاذ الأدب، أنه يعاني من مشكلة في التنفس لها علاقة بمتاعب صحية قديمة وتفاقمت، وهو الآن تحت الرعاية، ونتمنى له الشفاء العاجل.

وكانت الدكتورة هالة فؤاد، أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة، زوجة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أعلنت أمس، عن عدم استقرار الحالة الصحية لزوجها، نتيجة تعرضه لأزمة صحية كبري، نقل علي إثرها للعناية المركزة، منذ عدة أيام.