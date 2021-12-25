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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريام فارس تحتفل بالكريسماس برفقة أبنائها.. فيديو

صدى البلد

حرصت النجمة اللبنانية مريام فارس علي الاحتفال  بالكريسماس  عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

نشرت مريام فارس  فيديو اثناء أحتفالها  مع ابنائها و علقت قائلة : Christmas vibes at the Metri’s.

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يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا.

 

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