بالأرقام.. تشكيل مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة عمرو عبد الحق

اكتسح الدكتور عمرو عبد الحق وقائمته انتخابات نادي النصر التي أقيمت مساء الجمعة للدورة الانتخابية 2021 2025.

وحسم عمرو عبد الحق منصب الرئاسة لدورة جديدة مع فوز قائمته بجميع المناصب في الانتخابات التي حضرها ٧٣٥٧ وكان بينهم ٦١١٤ صوت صحيح و ١٢٤٣ صوت باطل.

وفاز في الرئاسة الدكتور عمرو عبدالحق بعد تحقيقه ٢٩٥٢ وفي منصب النائب فاز أشرف لطفي جرجس بتحقيق ٢٣٦٤ صوت وفي منصب أمين الصندوق فاز حسن محمد إسماعيل بعدد أصوات ٢٨١٣ .

وفي العضوية فوق السن فاز كلا من إبراهيم المرعشلي بعدد اصوات ٢٥٨٨ صوت و أحمد الأحمر بعدد أصوات ٢٦١٣ صوت والمستشار أحمد حمدي بعد تحقيقه ٢٤٤٦ صوتا ورامي خليل بعدد أصوات ٢٣٤٥ ومحمد مدبولي بعدد أصوات ٢١٧٧ ومصطفى رسمي بعد تحقيقه ٢٤٥٨ صوت.



وفي العضوية تحت السن فاز كلا من أحمد علي حسان بتحقيق ٢٩٧٧ صوت ورامي هاني أمين بعد. اصوات ٢٤٤٨ وندى حسن بعد تحقيقها عدد أصوات يبلغ ٢٧٣٠ صوت.

وحضر الانتخابات ما يقرب من ٧٥٠٠ عضو بالجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم فى 30 لجنة انتخابية تحت إشراف قضائى كامل برئاسة ثلاثة من كبار المستشارين و 25 قاضى بواقع قاضى لكل لجنة.

و يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 36271 عضواً من بين أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات ويتطلب حضور 2500 عضو لاكتمال النصاب القانوني واعتماد نتيجة الانتخابات.



البرنامج الإنتخابي

ويشتمل البرنامج الانتخابي لقائمة النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق على استمرار التطوير الرياضي والانشائي وإنشاء حمام سباحة جديد للأعضاء فقط لاستخدامه فترة حرة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساءا وإنشاء صالتين للألعاب القتالية أعلى أرابيسك وإنشاء صالة للتنس الطاولة والبلياردو أعلى أرابيسك وانشاء قاعة مغلقة لخدمة أعضاء السباحة والمعرض والتعاقد مع المنشآت الصحية من معامل الاشعة والتحاليل والمستشفيات والصيدليات للحصول على تخفيضات خاصة للأعضاء .



كما يشمل البرنامج انشاء قاعة لكبار السن بمنطقة توشكي وإنشاء مركز تأهيل طبي وعلاج طبيعي لخدمة أعضاء النادي والفرق الرياضية وانشاء غرف خلع ملابس متعددة لخدمة منطقة ملاعب كرة السلة وكرة القدم وانشاء غرف خلع ملابس متعددة لخدمة ملاعب الكرة الطائرة وكرة اليد والتنس وإنشاء منطقة الكشافة وتطوير مسجد النادي وتطوير مجمع الاسكواش وتحديث المبنى الاجتماعي وقاعات جلوس الأعضاء وقاعات الاجتماعات وتطوير منطقة جلوس الأعضاء ومنطقة صحن النادي وتطوير منطقة وملاعب وجلوس الأعضاء خلف ملعب كرة القدم الرئيسي وتطوير حمام السباحة التدريبية وحمام سباحة الأطفال وتغيير أرضية مضمار الجري وتحديث صالات الألعاب القتالية الحالية وإعادة تطوير مناطق ملاهي الأطفال وتطوير صالة الجمباز القديمة أمام ملعب الكرة الخماسي وتشجيع الأعضاء على ممارسة الرياضة من خلال إقامة دوريات في معظم الألعاب اسوة بدوري كرة القدم الحالي من خلال قطاع الرياضة للجميع لكل الاعمار السنية والحفاظ على جميع الألعاب الرياضية واستمرارها ودعم الألعاب الرياضية الجديدة وفقا لمتطلبات الأعضاء والتوسع في نشاط الألعاب الرياضية لذوي القدرات الخاصة وتكثيف الندوات الثقافية والعلمية والرياضية مع أبرز شخصيات المجتمع ووضع برامج خاصة للرحلات الدائمة ومصيف النادي السنوي والاستمرار في الدفاع عن حقوق النادي والأعضاء في الدعوة القضائية المرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية لاستلام الأرض المخصصة للفرع الجديد والالتزام بقرار التخصيص الصادر بتاريخ 2 /10 /2019 ورفض الزيادة المالية التي تخالف قرار التخصيص حماية لحقوق مكتسبات أعضاء النادي.