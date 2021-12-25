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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. تساقط الامطار على انحاء اسكندرية في الساعات الأولي من صباح السبت

محافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولي من صباح يوم السبت تساقطت أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة الإسكندرية.

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وشهدت المحاور الرئيسية سيولة مرورية في الشوارع على الكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.

وكانت ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وقررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والمستمرة منذ حوالي أسبوع.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأعلنت المحافظة عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة المركزية ورفع حالة الاستعدادات القصوى ومتابعة الشكاوى وحلها وتلقي بلاغات المواطنين.  وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى

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حالة الطوارئ محافظة الاسكندرية الصرف الصحى امطار غزيرة سيولة مرورية سقوط امطار الاحوال الجوية الطريق الدولي الساحلي اللواء محمد الشريف شركة الصرف الصحى محمد الشريف رفع درجة الاستعداد بلاغات المواطنين نشاط ملحوظ درجة الإستعداد كورنيش

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