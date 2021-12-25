بـ 75 مليون ريال.. أهلي جدة يتصدر قائمة ديون أندية الدوري السعودي

كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والتابعة لوزارة الرياضة السعودية، أمس الجمعة، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لفرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو للدرجة الأولى.

وحددت الـ26 يناير 2022، آخر موعد للسدادا، فيما بلغت قيمة الالتزامات المالية على لأندية المحترفين قرابة الـ300 مليون ريال.

وتصدر أهلي جدة قائمة الأندية الأعلى التزاماً بـ 75.147.323 ريال، تلاه الشباب بـ 43.268.199 ريال، بينما ظهر نادي الفتح في القائمة بدون أي التزمات مالية واجبة الوفاء.

وحل الاتحاد في المركز الثالث بملبغ 39.496.730، والنصر رابعاً بـ34.806.951 ، والباطن خامساً 21.397.805، والهلال سادساً، بمبلغ 16.860.000، والفيحاء سابعاً 15.853.923، والاتفاق ثامناً 13.238.703، الرائد تاسعاً 12.450.113، والتعاون عاشراً 10.723.615، والطائي الحادي عشر 6.554.387، والحزم الثاني عشر، 5.885.675، والفيصلي الثالث عشر 2.190.257، وأبها الرابع عشر 877.500، وضمك الخامس عشر، 39.011.

وبلغت جملة الالتزامات المالية على أندية دوري يلو للدرجة الأولى 81.834.717 ريال، وجاء نادي الوحدة كأعلى الأندية مديونية بـ 37.281.010، والعين ثانياً بـ25.940.581،، بينما ظهرت 5 أندية دون ديون وهي:«القادسية، العدالة، الشعلة، الدرعية، والخلود».