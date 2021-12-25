الناقدة ماجدة خير الله: ليه لأ أفضل الأعمال الدرامية في 2021.. فيديو

على المنصات الإلكترونية

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، أن المنصات الإلكترونية أضافت إلى الدراما المصرية، خاصة أنها قدمت موضوعات درامية مختلفة عما يطرح على الشاشة الصغيرة.

وأشارت خير الله أنها ترى أن أفضل عمل قدم على المنصات الإلكترونية لهذا العام 2021 هو مسلسل “ ليه لا 2 ” ، خاصة وانه طرح فكرة التبني بشكل مختلف ، وقامت بإخراجه مريم أبو عوف ومن بطولة منة شلبى.

واستكملت ماجدة خير الله أن هناك أعمالا فنية جديدة طرحت العام الماضى 2020 ومنها فى كل أسبوع يوم جمعة، والتى رشحت منة شلبى من خلاله إلى إحدى الجوائز العالمية، كما تم تقديم مسلسل نمرة 2 ، والذى يعد بمثابة فيلم ، حيث ان كل حلقة بمخرج مختلف وابطال مختلفين ، وتم تقديمها بشكل سينمائى.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو