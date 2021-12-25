عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

على المنصات الإلكترونية

الناقدة ماجدة خير الله: ليه لأ أفضل الأعمال الدرامية في 2021.. فيديو

الناقدة ماجدة خير
الناقدة ماجدة خير الله : مسلسل " ليه لا " أفضل الأعمال

قالت الناقدة  ماجدة خيرالله، أن المنصات الإلكترونية أضافت إلى الدراما المصرية، خاصة أنها قدمت موضوعات درامية مختلفة عما يطرح على الشاشة الصغيرة.

وأشارت خير الله أنها ترى أن أفضل عمل قدم على المنصات الإلكترونية لهذا العام 2021 هو مسلسل “ ليه لا 2 ” ، خاصة وانه طرح فكرة التبني بشكل مختلف ، وقامت بإخراجه مريم أبو عوف ومن بطولة منة شلبى.

واستكملت ماجدة خير الله أن هناك أعمالا فنية جديدة طرحت العام الماضى 2020 ومنها فى كل أسبوع يوم جمعة، والتى رشحت منة شلبى من خلاله إلى إحدى الجوائز العالمية، كما تم تقديم مسلسل نمرة 2 ، والذى يعد بمثابة فيلم ، حيث ان كل حلقة بمخرج مختلف وابطال مختلفين  ، وتم تقديمها بشكل سينمائى.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

ليه لأ 2 المنصات الالكترونية ماجدة خيرالله

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي طرح مشروع قانون بإخلاء سكان"الإيجار القديم" من منازلهم

حاول إصلاح بلاده فتسبب في تفككها.. كيف انهار الاتحاد السوفيتي على يد جورباتشوف؟

وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا

وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر يناير 2022

اختراق فضائي أقوى.. ناسا تطلق تلسكوب جيمس لفحص النجوموالمجرات

خمسة أيام فقط .. حكومات تقلص فترة الحجر الصحي للمصابين بـ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة | تفاصيل

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فيديو

توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

الناقدة ماجدة خير الله: ليه لأ أفضل الأعمال الدرامية في 2021.. فيديو

بعد استعراض مهاراته فى كرة القدم.. شيكو وكريم خطاب يداعبان أحمد حلمى

فيديو جراف.. خدمات مجانية وإعفاء من الرسوم.. تعرف على مزايا البنك المركزي الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ