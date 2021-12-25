ثقافة الوادي الجديد تنظم ورش عمل لفنون الرسم بالخامات البيئية

نظمت مديرية الثقافة بالوادي الجديد ورش عمل لفنون الرسم بالرمال والصناعات الخزفية بمركز التدريب وبيت ثقافة قرية المنيرة وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتنمية وتأصيل التراث الواحاتي وتدريب الكوادر الشبابية على الحرف البيئية والفنون الواحاتية.

قال محسن حسب، مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن المديرية اعلنت ايضا عن تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية على مستوى بيوت الثقافة بالمحافظة، والتى تضمنت معرض للفنون التشكيلية ضم العديد من أشغال الخوص والخزف وبعض المشغولات اليدوية.

اقرا ايضا:

واضاف أنه تكم عمل معرض لمنتجات الحرف البيئية بالمنيره ضم منتجات لأشغال الخوص والأرابيسك، بجانب ورشة رسم وتلوين واعمال خزف والرسم علي الرمال وغير ذلك من الاعمال الفنية بالخامات البيئية.

268589846_284785657014669_5312168958169412211_n

269685731_284785610348007_1278431426524424452_n

269705940_284785787014656_1870519005443098743_n

269766277_284785570348011_5785658910426654531_n (1)

269766277_284785570348011_5785658910426654531_n

269855506_284785690347999_5906481459565146983_n