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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الوادي الجديد تنظم ورش عمل لفنون الرسم بالخامات البيئية

جانب من ورش العمل
جانب من ورش العمل

نظمت مديرية الثقافة بالوادي الجديد  ورش عمل لفنون الرسم بالرمال والصناعات الخزفية بمركز التدريب وبيت ثقافة قرية المنيرة وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتنمية وتأصيل التراث الواحاتي وتدريب الكوادر الشبابية على الحرف البيئية والفنون الواحاتية.

قال محسن حسب، مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن  المديرية اعلنت ايضا عن تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية على مستوى بيوت الثقافة بالمحافظة، والتى تضمنت معرض للفنون التشكيلية ضم العديد من أشغال الخوص والخزف وبعض المشغولات اليدوية.

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واضاف أنه تكم عمل معرض لمنتجات الحرف البيئية بالمنيره  ضم منتجات لأشغال الخوص والأرابيسك،  بجانب ورشة رسم وتلوين واعمال خزف والرسم علي الرمال وغير ذلك من الاعمال الفنية بالخامات البيئية.

 

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