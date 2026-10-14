براءة اختراع مصرية تحصد جائزة دولية بالكويت.. ابتكار جديد لمعالجة التربة الرملية ودعم الأمن الغذائي

​في محفل دولي رفيع يكرس ريادة الكفاءات العلمية المصرية وعراقة مؤسساتها البحثية، سجل الباحث المصري الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ الاحتياجات المائية ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء، إنجازًا جديدًا بحصده "المركز التاسع كأفضل فائز" (Ninth Winner) ضمن فعاليات مسابقة الكويت الدولية الرابعة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نحو التنويع الاقتصادي لعام 2026، والتيُ أقيمت تحت رعاية الدكتورطارق حمد الجلاهمة، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة.



​وقد شهد حفل التكريم حشدًا دبلوماسيًا وأكاديميًا بارزًا؛ حيث حضر الحفل سعادة السفير محمد أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، إلى جانب نخبة من سفراء وممثلي الدول العربية والدولية، من بينهم سفراء ودبلوماسيو اليابان، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، إضافة إلى ممثلي هيئة الشباب والرياضة ووزارة المالية بدولة الكويت، وممثلي المنظمات الإقليمية كالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات (AICTO)، وكلية كامبريدج الدولية.



​وقد جاء هذا التتويج الدولي المتميز وفقًا للشهادة الرسمية الصادرة في أكتوبر 2026 والموقعة من رئيسة الجائزة والمسابقة الدكتورة هنادي مبارك المباركي والخبراء الدوليين بروفيسور مايكل بسلر، وبروفيسور توم أونيل، وجيفري فينكلي – عن الفئة الأولى الخاصة بأفضل براءة اختراع (Category 1: Best Invention).

​ابتكار رائد لمعالجة التربة الرملية وتأمين الغذاء.



​حصد الدكتور علي عبد العزيز الجائزة عن براءة الاختراع المسجلة برقم 31153، والتي تحمل عنوان:

​«تركيبة من معقد غروي عضوي معدني مشحون بالعناصر الكبرى والصغرى تحقن لمعالجة التربة الرملية».

​وتقدم هذه البراءة حلولًا علمية وتطبيقية مبتكرة لمعالجة التحديات المرتبطة باستصلاح الأراضي الرملية، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير كفاءة التربة، وتعظيم الاستفادة منها في الأنشطة الزراعية المستدامة، ودعم استراتيجيات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المنشودة.

​منافسة عالمية واسعة النطاق ورؤى مستقبلية

​اكتسبت الدورة الرابعة للمسابقة زخمًا ومكانة استثنائية نظرًا لحجم المشاركة الدولية الواسعة؛ إذ شهدت المنافسة مشاركة نحو 600 خبير وعالم ومبتكر يمثلون 20 دولة، وجرى تكريم 60 فائزًا متميزًا موزعين على ست فئات رئيسية تغطي مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والابتكار التطبيقي.



​وتتقاطع مخرجات الجائزة وأهدافها مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ورؤية الكويت (2035)، والاستراتيجيات العربية والدولية نحو بناء اقتصاد رقمي ومعرفي مستدام قائم على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتجير مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار الفعلي.



​إشادة وتقدير لدولة الكويت



​وفي هذا السياق، أعرب الدكتور علي عبد العزيز عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لدولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي المتميز ورعايته الكريمة، مثمنًا الدور الرائد والمشهود لدولة الكويت في دعم منظومة الابتكار والبحث العلمي، والاحتفاء بالكفاءات والعقول المبدعة والمتميزين من مختلف دول العالم.



​ويُذكر أن الدكتور علي عبد العزيز يشغل إلى جانب مسيرته البحثية البارزة منصب رئيس ومؤسس المبادرة الوطنية لدولة الابتكار الزراعي ومسابقة الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة، اللتين تسعيان لربط البحث العلمي باحتياجات الواقع الزراعي، وبناء جسور التعاون الفعّال بين المبتكرين والمستثمرين لخدمة خطط التنمية الشاملة المستدامة.