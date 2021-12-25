دراسة.. الإصابة بـ فيروس كورونا تهدد الخصوبة عند الرجال

ليس من السهل على أجسامنا التعامل مع عدوى فيروس كورونا، يصيب الفيروس الذي يبدأ في التكاثر في الجهاز التنفسي عدة أعضاء مما يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد من ضباب الدماغ إلى تساقط الشعر ، يمكن ملاحظة تأثير المرض المعدي لعدة أشهر بعد مرحلة التعافي.

تشير دراسة جديدة الآن إلى أن الإصابة بـ فيروس كورونا قد تؤدي أيضًا إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية والوفيات بعد الإصابة الأولية.

ماذا تكشف الدراسة؟

كشفت الدراسة المنشورة في مجلة الخصوبة والعقم أن الرجال قد يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية والوفيات حتى بعد شهرين من التعافي من عدوى فيروس كورونا، وأجريت الدراسة على 120 بلجيكيًا يعانون من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة لكن لم تكن لديهم معلومات واضحة عن إصابتهم بفيروس كورونا، تم اختبارها جميعًا إيجابية في اختبار RT-PCR من البلعوم الأنفي أو عانت من أعراض فيروس كورونا ثم تم اختبارها لاحقًا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المصل. بالنسبة للدراسة ، كان على المشاركين أن يكونوا خاليين من أي أعراض رئيسية لـ COVID-19 لمدة أسبوع على الأقل قبل بدء الدراسة. كان متوسط ​​عمر هذه المجموعة من الأشخاص ما بين 18 إلى 69 عامًا ومعظمهم يتمتعون بصحة جيدة. 16 منهم فقط لديهم ظروف من شأنها أن تعرضهم لخطر COVID الشديد.

كيف أجريت الدراسة

في نهاية الدراسة ، تم الكشف عن أن ثمانية من المشاركات كانت لديهن مشاكل في الخصوبة قبل الدراسة، لم يكن معظم الرجال مصابين بعدوى شديدة وتم نقل خمسة منهم فقط إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا طُلب من المشاركين تقديم عينة من السائل المنوي والدم في نقاط مختلفة من دراستهم. إلى جانب ذلك ، قاموا أيضًا بملء استبيان كان عليهم فيه تقديم تفاصيل حول أعراض COVID-19 الخاصة بهم. تم أخذ العينة الأولى لمدة أسبوع واحد على الأقل وفي المتوسط ​​53 يومًا بعد تعافي كل مشارك من COVID-19. فحص البحث بشكل أساسي شيئين في عينات السائل المنوي: حركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية.

الموجودات

كشفت نتائج الدراسة أن حوالي 60 في المائة من المشاركين لديهم حركة أقل للحيوانات المنوية في المتوسط ​​خلال الشهر الأول بعد الإصابة بـ فيروس كورونا عانى حوالي 37 في المائة من الأشخاص من نفس المشكلة بعد شهر إلى شهرين من الإصابة بالفيروس التاجي و 28 في المائة بعد ذلك. لا يوجد ارتباط بين شدة الحالة وعدد الحيوانات المنوية. كان التأثير هو نفسه في جميع الحالات.

دراسات اخرى

هذه ليست الدراسة الأولى التي سلطت الضوء على تأثير فيروس كورونا على خصوبة الرجال. حتى في دراسة عام 2020 ، اكتشف الباحثون وجود فيروس كورونا في السائل المنوي للرجال المصابين بالفيروس، لكن انخفاض عدد الحيوانات المنوية والوفيات لا يعني العقم، شوهد هذا الاتجاه فقط لبضعة أشهر، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا الاحتمال.

المصدر: timesofindia.