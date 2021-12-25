عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة.. الإصابة بـ فيروس كورونا تهدد الخصوبة عند الرجال

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ليس من السهل على أجسامنا التعامل مع عدوى فيروس كورونا، يصيب الفيروس الذي يبدأ في التكاثر في الجهاز التنفسي عدة أعضاء مما يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد من ضباب الدماغ إلى تساقط الشعر ، يمكن ملاحظة تأثير المرض المعدي لعدة أشهر بعد مرحلة التعافي. 

تشير دراسة جديدة الآن إلى أن الإصابة بـ فيروس كورونا  قد تؤدي أيضًا إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية والوفيات بعد الإصابة الأولية.

ماذا تكشف الدراسة؟

كشفت الدراسة المنشورة في مجلة الخصوبة والعقم أن الرجال قد يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية والوفيات حتى بعد شهرين من التعافي من عدوى فيروس كورونا، وأجريت الدراسة على 120 بلجيكيًا يعانون من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة لكن لم تكن لديهم معلومات واضحة عن إصابتهم بفيروس كورونا،  تم اختبارها جميعًا إيجابية في اختبار RT-PCR من البلعوم الأنفي أو عانت من أعراض فيروس كورونا ثم تم اختبارها لاحقًا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المصل. بالنسبة للدراسة ، كان على المشاركين أن يكونوا خاليين من أي أعراض رئيسية لـ COVID-19 لمدة أسبوع على الأقل قبل بدء الدراسة. كان متوسط ​​عمر هذه المجموعة من الأشخاص ما بين 18 إلى 69 عامًا ومعظمهم يتمتعون بصحة جيدة. 16 منهم فقط لديهم ظروف من شأنها أن تعرضهم لخطر COVID الشديد.

 

كيف أجريت الدراسة

في نهاية الدراسة ، تم الكشف عن أن ثمانية من المشاركات كانت لديهن مشاكل في الخصوبة قبل الدراسة، لم يكن معظم الرجال مصابين بعدوى شديدة وتم نقل خمسة منهم فقط إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا  طُلب من المشاركين تقديم عينة من السائل المنوي والدم في نقاط مختلفة من دراستهم. إلى جانب ذلك ، قاموا أيضًا بملء استبيان كان عليهم فيه تقديم تفاصيل حول أعراض COVID-19 الخاصة بهم. تم أخذ العينة الأولى لمدة أسبوع واحد على الأقل وفي المتوسط ​​53 يومًا بعد تعافي كل مشارك من COVID-19. فحص البحث بشكل أساسي شيئين في عينات السائل المنوي: حركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية.

الموجودات

كشفت نتائج الدراسة أن حوالي 60 في المائة من المشاركين لديهم حركة أقل للحيوانات المنوية في المتوسط ​​خلال الشهر الأول بعد الإصابة بـ فيروس كورونا عانى حوالي 37 في المائة من الأشخاص من نفس المشكلة بعد شهر إلى شهرين من الإصابة بالفيروس التاجي و 28 في المائة بعد ذلك. لا يوجد ارتباط بين شدة الحالة وعدد الحيوانات المنوية. كان التأثير هو نفسه في جميع الحالات.

دراسات اخرى

هذه ليست الدراسة الأولى التي سلطت الضوء على تأثير فيروس كورونا على خصوبة الرجال. حتى في دراسة عام 2020 ، اكتشف الباحثون وجود فيروس كورونا في السائل المنوي للرجال المصابين بالفيروس، لكن انخفاض عدد الحيوانات المنوية والوفيات لا يعني العقم، شوهد هذا الاتجاه فقط لبضعة أشهر، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا الاحتمال.

 

المصدر: timesofindia.

كورونا فيروس كورونا عدوى فيروس كورونا متلازمة الجهاز التنفسي الحيوانات المنوية العقم

موضوعات متعلقة

80 % عضوي.. العياشي يكشف أسباب الضعف الجنسي عند الرجال| فيديو

موسكو: توطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية

ترشيحاتنا

هل يجوز للحائض قراءة القرآن على القبر من الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

وعد فأوفى.. المصريون بالخارج يشيدون بجهود الرئيس السيسي في تطوير وتنمية الصعيد

وزير النقل: المعديات النيلية تسببت في 15حادثة ووفاة 180 مواطنا خلال 13 عاما

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

الإثنين المقبل.. مناقشات جهود الدولة في الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية على مائدة البرلمان

إحنا دولة بناء مش حساب.. قرارات عادلة من السيسي مع أصحاب المصانع الغير المرخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم نتصيد الخطأ لأحد.. الرئيس السيسي يطالب بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. أغرب أرقام جينيس في 2021.. أطول رمش وأكبر زحلوقة

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ