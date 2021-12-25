سجل الفائزين بأمم إفريقيا| مصر تتربع على عرش القارة.. وترتيب متأخر للجزائر

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2022، التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

ويستهدف منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، استعادة لقب إفريقيا الغائب منذ 11 سنوات، حيث كان آخر تتويج للفراعنة باللقب في عام 2010 تحا قيادة حسن شحاتة.

منتخب الجزائر هو حامل النسخة الأخير، من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب أمم إفريقيا على مر التاريخ برصيد 7 ألقاب، ويحل منتخب الكاميرون ثانيا بـ 5 ألقاب، بينما يحتل منتخب الجزائر ترتيبا متأخرا، حيث يتواجد في المركز الخامس.

ويستعرض "صدى البلد قائمة المنتخبات الفائزة بكأس أمم إفريقيا:

1- مصر : 7 ألقاب ( 1957 - 1959 - 1986 - 1998 - 2006 - 2008 - 2010).

2- الكاميرون 5 ألقاب ( 1984 -1988 - 2000 - 2002 - 2017).

3- غانا : 4 ألقاب ( 1963 - 1965 - 1978 - 1982).

4- نيجيريا : 3 ألقاب ( 1980 - 1994 - 2013).

5- كوت ديفوار : لقبين ( 1992 - 2015)

5- الجزائر: لقبين ( 1990 - 2019).

6- الكونغو الديمقراطية : لقبين ( 1968 -1974).

7- إثيوبيا : لقب ( 1962).

7- السودان ( 1970).

7- الكونغو ( 1972).

7- المغرب : لقب ( 1976).

7- جنوب إفريقيا : لقب ( 1996).

7- تونس : لقب ( 2004).

7 - زامبيا ( 2004).

مجموعات أمم إفريقيا 2022:

المجموعة الأولى : الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

المجموعة الرابعة : نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الاستوائية

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.