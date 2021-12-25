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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

ميريام فارس
ميريام فارس

احتفلت الفنانة ميريام فارس مع أولادها بالكريسماس على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت ميريام فارس: “Christmas vibes at the Metri’s”. 

وشاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورا من حفل “قطر لايف 2021” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت ميريام فارس الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث أطلت على الجمهور بفستان أزرق لامع، بدون حمالات، وحرصت على إكمال اللوك بتسريحة شعرها الكيرلي، وميك أب يبرز جمالها.

ميريام فارس تشعل الأجواء في حفلها الأخير "قطر لايف 2021"

عن حفلها بموسم الرياض .. ميريام فارس: ليلة من العمر

يذكر أن عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو من حفل الفنانة ميريام فارس بمهرجان ساوند ستورم، الذي أحيته ليلة الجمعة 17 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتوقفت ميريام فارس عن الغناء خلال الحفل بعدما شاهدت واحدًا من جمهورها يمسك عكازًا، وعلقت: «عشت 4 سنين من عمري على العكاز ما خلاش شيء يقف بوجهي، كنت أروح أسهر وأنبسط وأطلع على المسرح وأغني، والعكاز كنت أحبه ما أكرهه»، وانهارت بالبكاء. 

الفنانة اللبنانية ميريام فارس الفنانة ميريام فارس فعاليات موسم الرياض عيد الكريسماس موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

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