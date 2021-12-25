بتكلفة 10 مليار جنيه .. وزير النقل يستعرض مجهودات الوزارة في قرى " حياة كريمة " | فيديو

قال اللواء كامل الوزير ، وزير النقل ، إن الوزارة خططت لرفع كفاءه 25000 كم طرق بتكلفة 35. 4 مليار جنيه ، منها بينها 75000 كم في الصعيد بمراكز " سنورس " بالفيوم ، و طريق " الفقاعي " ببني سويف .

وأضاف اللواء كامل الوزير ، خلال كلمته بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر ، أنه تم تخطيط ورفع كفاءه قرى " حياة كريمة" باجمالي 166 طريق ، بتكلفة 10 مليار جنيه ، منها 1822 كيلو مترا في الصعيد .

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته بافتتاح عددًا من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بالصعيد ، أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع عدد من الأهداف وهي توفير وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة وتحقيق معدلات السلامة المسااهمة في خطة التنمية الشاملة بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة وخلق فرص عمل .

وتابع أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ1.7 تريليون في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ مشروعات في كافة قطاعات النقل منها 600 مليار جنيه في صعيد مصر .

