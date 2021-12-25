خافت تروح البيت.. الأمن يعيد طفلة لوالديها عقب تغيبها بالبحر الأحمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور لأحد المواطنين، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، تضمن تغيب ابنته، طفلة 9 سنوات، مقيمة بذات العنوان، عن المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من العثور على الطفلة المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أنها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فقدت النقود التى بحوزتها فخشيت العودة إلى المنزل خوفاً من العقاب.

تم استدعاء والديها وتسليمهما الطفلة، الأمر الذى لاقى استحسانهما وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.