عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خافت تروح البيت.. الأمن يعيد طفلة لوالديها عقب تغيبها بالبحر الأحمر

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور لأحد المواطنين، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، تضمن تغيب ابنته، طفلة 9 سنوات، مقيمة بذات العنوان، عن المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من العثور على  الطفلة المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أنها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فقدت النقود التى بحوزتها فخشيت العودة إلى المنزل خوفاً من العقاب.

تم استدعاء والديها وتسليمهما الطفلة، الأمر الذى لاقى استحسانهما وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية فيس بوك تغيب المنزل

موضوعات متعلقة

المشدد 10 سنوات لعامل لشروعه في خطف طفل بالشرقية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لأحد المقاولين: تخلص محور دشنا في سنة وتاخد جزء من الفلوس..الأخير: موافق

حكم الخروج من البيت على جنابة ومحظوراتها

أرتيتا يكشف حقيقة حرمان النني من المشاركة مع مصر في أمم أفريقيا

الصحة : التونة والماكريل تقوي المناعة ضد الكورونا

وزير النقل يحكي موقفا إنسانيا عن الرئيس: رفض إحالة شركتين للنيابة وطالب بتوفيق أوضاعهما | فيديو

لأول مرة في العالم.. كامل الوزير: إضافة 18 كيلو مترا أرصفة لميناء السخنة | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ