عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة الغذائية: تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الرسمي أصبح «ضرورة»

صدى البلد

اعتبر محمد باشنفر رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والعمل على ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضح باشنفر أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح «ضرورة» في ظل الاشتراطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير، مشيرا إلى أن خطورة المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي أنها غير مطابقة للمواصفات ومن ثم تضر بصحة المستهلك وأيضا سمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.

لتوطين الصناعة.. وفد مصري يشارك في المعرض الدولي لمُعدات السكك الحديد بالهند

25 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة : 65 % نسبة استكمال تنفيذ المرافق بمحافظة سوهاج

وقال، أن صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ٢٠١٧ ، ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية والتي كانت تصل إلى نحو ١٧ جهة. 

ولفت الى إن الغرفة تعمل باستمرار مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شيء يخدم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أهمية قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير ٢٠١٨ لنمو قطاع الأغذية الخاصة، باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدا التي تدخل في جميع الصناعات الغذائية في مصر، خاصةً صناعة الألبان.

الصناعات الوطنية اتحاد الصناعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائية المنتجات الغذائية

ترشيحاتنا

هل يجوز للحائض قراءة القرآن على القبر من الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

وعد فأوفى.. المصريون بالخارج يشيدون بجهود الرئيس السيسي في تطوير وتنمية الصعيد

وزير النقل: المعديات النيلية تسببت في 15حادثة ووفاة 180 مواطنا خلال 13 عاما

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

الإثنين المقبل.. مناقشات جهود الدولة في الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية على مائدة البرلمان

إحنا دولة بناء مش حساب.. قرارات عادلة من السيسي مع أصحاب المصانع الغير المرخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم نتصيد الخطأ لأحد.. الرئيس السيسي يطالب بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. أغرب أرقام جينيس في 2021.. أطول رمش وأكبر زحلوقة

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ