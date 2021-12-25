عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجوار شجرة الكريسماس.. مي سليم تخطف الأنظار بالأحمر

مى سليم
مى سليم

 

 

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها.


وظهرت مي سليم، بإطلالة أنيقة جذابة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الأحمر الناري وبجوارها شجرة الكريسماس؛ أثار إعجاب متابعيها .


وفي سياق آخر، أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.


ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد، وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وأحمد داوود.

 

IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٦٣٩٣٧
IMG_٢٠٢١١٢٢٥_١٦٣٩٣٧

 

شجرة الكريسماس مي سليم فستان احمر الأحمر الناري فستان أنيق

ترشيحاتنا

داعش يعلن مسئوليته عن انفجار قرب مكتب الجوازات في كابول

هروب 9 ذئاب مفترسة من حديقة حيوان فرنسية

مجمع الخدمات الزراعية ومكتبة حياة كريمة .. السيسي يتفقد منشآت المبادرة بـ المراشدة

للجرد السنوي.. غلق مكتبة نقابة الصحفيين بدءًا من الغد وحتى نهاية الشهر

توفير احتياجات الحرفيين.. اتحاد الصناعات: إستراتيجية جديدة لتطوير "الحرف اليدوية"

الخارجية: خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الصديقة في ضحايا حريق عبارة جنوب البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

مش هوزع فلوس والناس دي بتدلع.. أبرز 15 تصريحا للرئيس السيسي خلال افتتاحات قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

تعالوا نعمل الصح|أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية بقنا

"الأرصاد": طقس الأيام القادمة يشهد موجة "صقيع" ومناطق تصل لـ 1 درجة

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ