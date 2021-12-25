الدرس 27 للتعلم.."راموس" يعلق على أول بطاقة حمراء مع باريس سان جيرمان

شارك سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان، الخميس الماضي أمام فريق لوريان الفرنسي في ثالث مباراة له مع فريقه الباريسي وعاد راموس للنقطة السلبية له هي الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء.



وعرضت سكاى نيوز عربية تقريرا عن تاريخ واحد من أفضل مدافعى العالم حاليا "راموس" مع البطاقات الحمراء والصفراء، لافتا إلى أن راموس يحتل صدارة لاعبي العالم حاليا فى الحصول على البطاقات.

عدد البطاقات

وأوضح التقرير أن راموس أقوى دفاع في العالم وحامل لقب كأس العالم مع إسبانيا 2010 تلقى 27 بطاقة حمراء و 191 بطاقة صفراء.

وعلق راموس على البطاقة التى تلقاها أمام نادي لوريان قائلا:" أنه يوم جديد للتعلم وغدا سيكون يوم جديد للتحسن، أتطلع دائما للامام ".

وأشار التقرير إلى أن “جيراردو بيدويا الدولى الكولومبى السابق” يحتل الرقم القياسي العالم فى الحصول على البطاقات الحمراء بـ 46 بطاقة خلال مسيرة كروية امتدت لـ 20 عاما.