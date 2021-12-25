صور جديدة من افتتاح الرئيس سلسلة من المشروعات القومية الجديدة في قنا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، صباح اليوم السبت، وذلك من محافظة قنا.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

وفي وقت سابق، كان بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس وصل الي قرية المراشدة لتفقد اعمال تطوير الخدمات بالقرية في اطار مبادرة حياة كريمة".

وتابع : "الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل الي قرية المراشدة بمحافظة قنا لتفقد اعمال تطوير الخدمات بالقرية في اطار مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد سيادته مجمع خدمات المواطنين بالاضافة الى مجمع الخدمات الزراعية، ومكتبة حياة كريمة، ووحدة طب الاسرة، ووحدة اسعاف المراشدة".

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن المجمعات الصناعية التي افتتاحها الرئيس السيسي اليوم، وكيف ستفيد الاقتصاد المصري، وذلك خلال السطور التالية.

مجمع بياض العرب في بني سويف

متواجد في مركز بني سويف شرق النيل

يقع على مساحة 70 فدانا

كلف الدولة 900 مليون جنيه

نفذته الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة

بدأ تنفيذه عام 2018 وتم الانتهاء من أواخر 2020 وافتتحه الرئيس اليوم

يضم المشروع 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرا

يتكون المشروع من 4 قطاعات "غذائي - هندسي - كيميائي - معدني"

مجمع البغدادي الصناعي في الأقصر

أول مجمع صناعي في محافظة الأقصر

يقع على مساحة 206 ألف متر مربع

يشمل أنشطة صناعية "مواد البناء - الديكورات - الأدوات المكتبية والكهربائية والهندسية - المنسوجات - الورق - الصناعات التعدينية - الصناعات الغذائية"

بني بإجمالي 816 مليون جنيه

يتيح 5700 فرصة عمل

يضم 206 وحدات بمساحات مختلفة تبدأ بـ 146 متر وحتى 432 مترا مربعا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن عمليات التنمية في الصعيد، بدأت من خلال تطبيق الدولة خطة التنمية المستدامة، وإعادة توزيع التنمية على المحافظات التي كانت محرومة منها، وتبلورت رؤية الدولة في إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، بهدف دفع جهود التنمية إلى محافظاتهم المختلفة لتقليل الهجرة الداخلية منها إلى الخارج أو المحافظات الشمالية.

مكاسب الاقتصاد المصري

وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجمعات الصناعية في بني سويف والأقصر، تساعد في توفير فرص عمل كثير، وكذلك تقليل عمليات الهجرة والاستفادة من طاقات أبناء الصعيد في تنمية الإقليم من خلال مشروعات عملاقة تحتوي هذه الطاقات.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الإنتاج، بما يقلل تكاليف الاستيراد من الخارج ويوفر العملات الأجنبية، بل ويزيد من عمليات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي منع الموازنة العامة للدولة من الاستدانة وتآكل العملة الأجنبية، مؤكدا أن هذه المشروعات أيضا تأتي من خلال توفير كافة الامتيازات التي أتاحها قانون الاستثمار من أجل تنمية الصعيد ومحافظاته.

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